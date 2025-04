Jest ikoną polskiej muzyki. Przez lata musiała mierzyć się z plotkami

Izabela Trojanowska urodziła się 22 kwietnia 1955 roku, została wychowana w rodzinie katolickiej, a w młodości chciała nawet wstąpić do zakonu. Z muzyką była związana od zawsze - jej mama śpiewała i grała na gitarze, tata grał na skrzypcach, a ona sama jako dziecko śpiewała piosenki m.in. Anny German. Jako 10-latka wstąpiła do chóru kościelnego, uczestniczyła też w licznych konkursach wokalnych.

Po tym sukcesie Andrzej Rosiewicz zaproponował jej nagranie dwóch piosenek - "Który mnie wybierze" i "Nie mam woli do zamęścia". Tę drugą zaśpiewała w programie "Telewizyjna Giełda Piosenki". Została za to dyscyplinarnie wyrzucona z liceum, co skłoniło ją do przeprowadzki z rodzinnego Olsztyna do Warszawy. Mimo początkowych sukcesów spotkała się z ostrymi recenzjami po festiwalu w Opolu. Załamana nieprzychylnymi opiniami, zrezygnowała z występów. Skupiła się na karierze aktorskiej.