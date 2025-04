Weezer zaskoczył fanów. Przekazali im świetną wiadomość podczas niespodziewanego koncertu

W sobotnie popołudnie, 12 kwietnia, fani zebrani pod sceną Coachelli spodziewali się usłyszeć komentarz w sprawie niedawnych wydarzeń z udziałem Jillian Lauren Shriner, żony basisty Weezer. Kobieta została trafiona przez funkcjonariuszy LAPD na terenie własnej posesji i oskarżona o próbę zranienia funkcjonariusza. Zespół jednak nie odniósł się do tego incydentu. Zamiast tego, frontman Rivers Cuomo przekazał fanom zupełnie inne wieści.

"Przez ostatnie tygodnie byliśmy zajęci kręceniem filmu o Weezer w Los Angeles" - zdradził ze sceny przed wykonaniem klasyka "Undone (The Sweater Song)". "Ale gdy Coachella zadzwoniła z pytaniem, czy wpadniemy na niespodziewany występ, odpowiedzieliśmy: 'Pewnie, że tak!' Fajnie być tu z wami i dać upust emocjom."

Film Weezer: dokument czy rockowa fantazja?

Choć oficjalnych informacji o produkcji wciąż niewiele, fani zaczęli łączyć kropki. Członkowie fan clubu otrzymali zaproszenia na "prywatne, filmowane podpisywanie gadżetów" 21 kwietnia w Los Angeles. Karl Koch, długoletni archiwista zespołu, poinformował, że wydarzenie ma związek z "TBA video" (wideo do ogłoszenia). - "To wasza szansa, by przywitać się z zespołem, zdobyć autografy i być może trafić do filmu" - napisał Koch.

Jeszcze więcej światła rzuca zauważony w Los Angeles "Notice of Filming", czyli zawiadomienie o planie filmowym. Wspomniany tytuł to "Weezer: Security Threat". Zdjęcia odbyły się między 7 a 9 kwietnia i obejmowały efekty specjalne, symulowane wybuchy oraz "dym atmosferyczny".

Fani i fikcja - nietypowa mieszanka

Już wcześniej, podczas zakończenia trasy Voyage to the Blue Album w październiku 2024 roku, aktor Ben Schwartz prosił publiczność o udział w scenie walki: - "Teraz nastąpi wielka bitwa, gdzie Weezer walczy z wielkimi złoczyńcami. Będę mówił, że ktoś uderza członka Weezer, a wy reagujecie. Potem powiem: 'Weezer im dokopuje!' i znów reagujecie."

To sugeruje, że film nie będzie klasycznym dokumentem. Wygląda raczej na eksperymentalną produkcję łączącą fabularną narrację z elementami rzeczywistości - coś na pograniczu filmu "Kiss Meets the Phantom of the Park" z 1978 roku i hybrydowego projektu "Pavements"o zespole Pavement.

Trasa trwa, tajemnica się rozwija

Mimo zawirowań, zespół nie zwalnia tempa. Kolejny koncert już 3 maja na Lovin’ Life Music Fest w Charlotte. Potem grupa rusza w letnią trasę po Stanach i Europie, która zakończy się 19 października występem na When We Were Young Festival w Las Vegas.

Oficjalnych informacji o filmie wciąż jak na lekarstwo, ale jedno jest pewne: Weezer szykuje coś więcej niż tylko kolejny koncert czy dokument. Czeka nas rockowa przygoda z filmowym twistem.

