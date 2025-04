Wśród swoich inspiracji kwartet z Krakowa wymienia takie zespoły, jak m.in. Opeth, Rush, Tool, Dead Can Dance i polski Riverside. " Blacklight tworzy wyjątkową i porywającą ścieżkę dźwiękową, która jest w pełni ich własna" - podkreślają muzycy.

Grupa powstała w 2019 r. z inicjatywy gitarzysty i klawiszowca Macieja Majewskiego . W domowym studio, dość szybko został stworzony materiał na pierwszą płytę "Following the future" , a wprowadzenie przez zespół korekt aranżacyjnych zaowocowało nagraniem płyty w Studio 13 i Studio Centrum w Krakowie.

Drugi album "River of Time" (2022) zarejestrowano w Studiu 07 w Tarnowie, jednak rok później doszło do poważnych zmian w składzie. Zespół opuścili wokalista Marcin Kocielski oraz perkusista Jan Krawczyk. Po krótkich poszukiwaniach do Blacklight dołączył perkusista Stanisław Skowroński, a nowym wokalistą został Maciej Majewski.