25-lecie Ich Troje w Polsacie: Michał Wiśniewski zapowiada wyjątkowy koncert w Mrągowie

Michał Wiśniewski zaplanował na ten rok świętowanie jubileuszu powstania zespołu Ich Troje ( posłuchaj! ). W sklepach pojawiła się nowa płyta zespołu, pt. "Projekt X", biografia grupy w formie książki, a w sobotę 13 sierpnia fani będą mogli zobaczyć wyjątkowy koncert na antenie telewizji Polsat. Wokalista w rozmowie z Interią zdradził kilka atrakcji związanych z tym wydarzeniem.

25-lecie Ich Troje - wyjątkowy koncert w Polsacie

W związku z pandemią koronawirusa, obchody 25-lecia zespołu Ich Troje przesunęły się o 2 lata. W rozmowie z Interią, Michał Wiśniewski zapowiedział, czego możemy spodziewać się po koncercie w Mrągowie.

"Przypominamy o sobie, że żyjemy i dziękujemy publiczności, że przez tyle czasu z nami wytrwała. Korzystamy z okazji, że Polsat jest z nami od początku i mamy okazję za to podziękować" - mówi.

Wokalista dodaje, że razem z całym zespołem są szczęśliwi, że mogą pokazać cały, 2-godzinny koncert w telewizji.

"Rzadko się zdarza, żeby ktoś dostał tak zacny jubileusz. Zacny, dlatego, że to są 2 godziny na scenie. Bardzo często przy okazji jakiś festiwali, ktoś dostaje 3-4 piosenki, przy okazji urodzin itp. My ich gramy 22. Robimy bardzo piękny przekrój tego, co się u nas dzieje. Łączymy to też troszeczkę z bieżącymi rzeczami" - dodaje.

Podczas sobotniego koncertu nie zabraknie gości specjalnych!

Wyjątkowy koncert Ich Troje w Polsacie. Kto wystąpi?

Zespół wystąpi oczywiście w aktualnym składzie z Jackiem Łągwą oraz Anną Świątczak, byłą żoną Wiśniewskiego, ale gwiazdor zapowiedział pojawienie się na scenie gości specjalnych. Wśród nich Etiennette i Xavier Wiśniewscy - dzieci gwiazdora.

"Pojawią się na scenie najważniejsi moi goście specjalni, czyli moje dzieci. Ale nie dlatego, że są ważniejsi, niż ci gości śpiewający. Są mi po prostu najbardziej bliscy. Pozwolę sobie 2 utwory zaśpiewać z moją córką, jeden utwór z Xavierem, czyli 'Out Of The Dark' Falco w wersji częściowo polskojęzycznej, bo Xavier napisał tekst i bardzo się strasznie cieszę, że będę mógł to zrobić" - zapowiada Wiśnia.

Michał Wiśniewski jeszcze nie dawno pojawił się gościnnie podczas recitalu Dody z okazji 20-lecia jej kariery. Teraz sytuacja się odwróci.

"Niektórzy powiedzą: 'O, dobrali się'. Dla mnie to wielki zaszczyt, że będzie Doda. To jest cudownie śpiewająca dziewczyna, która na zewnątrz wygląda jak żelazna dama, a wewnątrz zapewne bardzo wrażliwą kobietą. Ja Dodę poznałem akurat, jako bardzo wrażliwą kobietę i bardzo się cieszę, że zdecydowała się być z nami w tym momencie" - mówi nam Wiśniewski.

O mocniejsze brzmienia podczas imprezy zadbają członkowie grupy Nocny Kochanek.

"Młode pokolenie często przychodzi do mnie po koncertach i mówi: 'Szacun za to, że wystąpiłeś z Nocnym Kochankiem', no to Nocny Kochanek. Cieszę się, że Krzysiu i spółka będą. Zaśpiewamy razem utwór 'Kochaj mnie, kochaj'. Wiadomo, w troszeczkę bardziej metalowej wersji, ale cieszę się, bo muzyka ma być ponad podziałami - dodaje wokalista.

Wisienką na torcie ma być udział Justyny Majkowskiej, z którą grupa osiągnęła największe sukcesy.

"No i oczywiście moja zacna Justynka, z najlepszych czasów naszej kariery. To też jest dla mnie zaszczyt, że będę mógł z nią być, więc last but not least , ale jednak... Justyna Majkowska to jest... moja przyjaciółka, no" - wyznaje Wiśniewski.

25-lecie Ich Troje. Gdzie oglądać?

Transmisja z wydarzenia odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 20:05 w telewizji Polsat.

Jak zapowiada Michał Wiśniewski, w czasie koncertu każdy znajdzie coś dla siebie.

"Strasznie się cieszę, że wyruszymy wszyscy wspólnie w sentymentalną, fajną podróż, w reżyserii Haliny Przebindy, która naprawdę strasznie się stara, żeby to nabrało troszeczkę nowego wymiaru, ale żeby nie zabrać tej publiczności tego, do czego są przyzwyczajeni. Nasza publiczność, ta która wtedy była małymi dziećmi, czy dorosłymi, a dzisiaj jest odrobinę starszą publicznością, na pewno znajdzie coś dla siebie. Dlatego bardzo gorąco zapraszam, bo to będzie MEGA" - zaprasza.

Zespół Ich Troje na scenie jest obecny od ponad dwóch dekad. Trzon grupy stanowili Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa, wokalistki zmieniały się co kilka lat.



W 2001 roku szeregi opuściła Magdalena Pokora, znana obecnie jako Magda Femme. Nową wokalistką Ich Troje została Justyna Majkowska, śpiewająca wcześniej w łódzkim zespole Erato. Później wokalistki zmieniały się jeszcze kilkakrotnie. W tej roli mogliśmy zobaczyć m.in.: Annę Świątczak, Jeanette Vik i Justynę Panfilewicz.

