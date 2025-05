Na pozycji numer 7. znalazła się płyta "Good Kid, M.A.A.D City" autorstwa Kendricka Lamara , chwalona przez krytyków za głębię tekstów, spójną narrację i możliwość refleksji nad poszukiwaniem własnej tożsamości. Miejsce 6. eksperci Apple Music przyznali "Songs in the Key of Life" Steviego Wondera . To ambitne, dwupłytowe dzieło łączące soul, funk, jazz, pop i gospel, poruszające tematy miłości, duchowości, rasizmu i życia społecznego, które zdobyło uznanie krytyków z całego świata i kilka nagród Grammy.

Alien i Majtis tuż przed wyjściem na scenę. Show "Must Be The Music" dobiega końca

Alien i Majtis tuż przed wyjściem na scenę. Show "Must Be The Music" dobiega końca Interia.pl INTERIA.PL

Podium notowania Apple Music należy do legend. Miejsce 3. zajął zespół The Beatles i słynny krążek "Abbey Road". To jedno z najbardziej cenionych dzieł zespołu, znane także z ikonicznej okładki z przejściem dla pieszych. Zawiera klasyki takie jak "Come Together", "Something" i "Here Comes the Sun". Płyta charakteryzuje się dojrzałym brzmieniem, bogatą produkcją i słynnym medleyem na stronie B.