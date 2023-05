Igo , Vito Bambino i Mrozu to artyści, którym w tym roku powierzono zadanie stworzenia Hymnu Męskiego Grania. Igo jak i Vito Bambino mieli okazję robić to już w przeszłości, ale dla Mroza, czyli laureata pięciu Fryderyków 2023 to debiut w składzie Męskie Granie Orkiestry.

"Niepokorni i niepowtarzalni. Oryginalni i niekonwencjonalni. Artyści z krwi i kości. Mieszają style, łączą gatunki, szukają własnej drogi. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Męskiego Grania o twórcach Hymnu.

Hymn Męskie Granie 2023: "Supermoce" w wykonaniu Vito Bambino, Mrozu i Igo

Premierowy utwór "Supermoce" to następca ubiegłorocznego "Nie ma co się bać", które nagrali Zalewski, Kwiat Jabłoni i Bedoes.

W "Supermocach" łączy się zapadający w pamięć tekst, groove i melodia. Igo, Mrozu i Vito nie tylko wykonali numer - trójka artystów napisała tekst kawałka i wspólnie z producentem Kubą Galińskim skomponowała do niego muzykę.

Ilustracją nagrania jest teledysk wyreżyserowany przez Krzysztofa Grajpera.

Wykonanie: Męskie Granie Orkiestra 2023, Igo, Mrozu, Vito Bambino

Autorzy tekstu: Mateusz Dopieralski, Łukasz Mróz, Igor Walaszek

Autorzy muzyki: Mateusz Dopieralski, Łukasz Mróz, Igor Walaszek, Kuba Galiński

Producent: Kuba Galiński

Mix / master: Rafał Smoleń

Perkusja, Bas, gitary, klawisze: Kuba Galiński

W tym roku Męskie Granie odbędzie się w siedmiu miastach. 18 maja o godzinie 12 do sprzedaży trafi ostatnia pula biletów na koncerty w jego ramach.

Line-up Męskiego Grania 2023:

16-17 czerwca - Szczecin, EPSD Aeroklub Szczeciński

Piątek / Scena Główna: Julia Pietrucha; Karaś/Rogucki; Paktofonika: Retrospekcje; Zalewski; Męskie Granie Przestawia: Nosowska - Król / Scena Ż: Paula Roma; Oysterboy; Rosalie feat. Asthma.; Paluch feat. Słoń; Sarsa



Sobota / Scena Główna: Szczyl: 8171 Live; Rubens "Polska Muzyka ’83" feat. Brodka, Mery Spolsky, Waluśkraksakryzys, Wojciech Waglewski & Zbigniew Hołdys; Vito Bambino; Brodka; Męskie Granie Orkiestra 2023 / Scena Ż: Verde; LXS; Daria Ze Śląska; Gibbs; Baasch

23-24 czerwca - Poznań, Park Cytadela

Piątek / Scena Główna: Ofelia; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia: Nosowska - Król / Scena Ż: Chair; Aga Bigaj; Yann; Paulina Przybysz feat. Asthma, Miły Atz; Rysy



Sobota / Scena Główna: Szczyl: 8171 Live; Kaśka Sochacka; Wodecki Twist - Kamil Pater i goście: Justyna Święs, Paulina Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra; Mrozu; Męskie Granie Orkiestra 2023 / Scena Ż: Julia Pośnik; Kępiński >I< Kowalonek; Łona x Konieczny x Krupa "Taxi"; Trupa Trupa; Zamilska

7-8 lipca - Warszawa, Służewiec

Piątek / Scena Główna: Kamil Hussein; Rubens "Polska Muzyka ’83" feat. Beata Kozidrak, Kayah, Mery Spolsky, Tomasz Organek; Artur Rojek; Męskie Granie Przestawia: Nosowska - Król / Scena Ż: Nene Heroine feat. Kasia Lins; Jann; Dawid Tyszkowski; Tides From Nebula; The Dumplings



Sobota / Scena Główna: Julia Pietrucha; Fisz Emade Tworzywo; Wodecki Twist - Kamil Pater i Goście: Bovska, Natalia Przybysz, Dawid Tyszkowski, Piotr Odoszewski, Wiktor Dyduła, Wiktor Waligóra; Igo; Męskie Granie Orkiestra 2023 / Scena Ż: Lackluster; Aga Bigaj; Błoto: Hip Hop Special; Sarsa gościnnie Piotr Rogucki; Sienkiewicz; Musiałowski



21-22 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena

Piątek / Scena Główna: Rubens; Fisz Emade Tworzywo; ØRGANEK / ØNA feat. Katarzyna Nosowska, Renata Przemyk, Katarzyna Groniec, Barbara Wrońska, Anita Lipnicka; Mrozu; Męskie Granie Przestawia: Nosowska - Król / Scena Ż: Jeżyk Krzyżyk; Bryska; Rosalie feat. Asthma; Smolik // Kev Fox; Kuban



Sobota / Scena Główna: Waluśkraksakryzys; Rat Kru x Kombii; Igo; Zalewski; Kayah & Bregović; Męskie Granie Orkiestra 2023 / Scena Ż: Kiwi; Dawid Tyszkowski; Asthma; Jamal; Bartek Królik; The Dumplings



4-5 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa

Piątek / Scena Główna: Waluśkraksakryzys; Kaśka Sochacka; Miuosh X Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne" z gościnnym udziałem m.in. Julii Pietruchy, Natalii Grosiak, Dawida Tyszkowskiego, Marceliny, Marcina Wyrostka, Franka Trojanowskiego; Mrozu; Męskie Granie Przestawia: Nosowska - Król / Scena Ż: Dominika Płonka feat. Lowpass (Miły Atz, Marceli Bober, Miroff, Wuja Hzg); Lordofon; Daria Ze Śląska; Bałdych/Możdżer; O.S.T.R.



Sobota / Scena Główna: Sorry Boys; Voo Voo feat. Anna Maria Jopek, Leszek Możdżer; Vito Bambino; Zalewski; Męskie Granie Orkiestra 2023 / Scena Ż: Julia Rocka; Arek Kłusowski; Yann; Paulina Przybysz feat. Asthma; Baasch

11-12 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe

Piątek / Scena Główna: Piotr Zioła; Natalia Przybysz "Tribute To Kora"; Paktofonika: Retrospekcje; Vito Bambino; Męskie Granie Przestawia: Nosowska - Król / Scena Ż: Nita; Jann; Matylda/Łukasiewicz; Karaś/Rogucki; Zamilska



Sobota / Scena Główna: Rubens; Igo; Miuosh X Zespół Śląsk "Pieśni Współczesne" z gościnnym udziałem m.in. Julii Pietruchy, Natalii Grosiak, Beli Komoszyńskiej, Dawida Tyszkowskiego, Marceliny, Marcina Wyrostka, Franka Trojanowskiego; Daria Zawiałow; Męskie Granie Orkiestra 2023 / Scena Ż: Jazxing (live); Paula Roma; Gibbs; Mery Spolsky; Rysy

25-26 sierpnia - Żywiec, Amfiteatr Pod Grojcem

Piątek / Scena Główna: Piotr Zioła; Kacperczyk; Rat Kru x Kombii; Maria Peszek; Brodka; Męskie Granie Przestawia: Nosowska - Król / Scena Ż: Potock; Faustyna Maciejczuk; Holden; Błoto: Hip Hop Special; Kuban; Mery Spolsky; The Dumplings



Sobota / Scena Główna: Beztrosko: Zalia, Dominika Płonka, Julia Rocka, Julia Pośnik, Frank Leen, Ignacy, Lackluster; Paktofonika: Retrospekcje; Ralph Kaminski; Mrozu; Daria Zawiałow; Męskie Granie Orkiestra 2023 / Scena Ż: Nita; LXS feat. Oskar83, Wojtek Sokół; Dawid Tyszkowski; Kaśka Sochacka; Kim Nowak; Musiałowski