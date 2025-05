W listopadzie 1995 r. pojawił się debiutancki solowy album Roberta Chojnackiego . Saksofonista grupy De Mono do współpracy przy płycie "Sax & Sex" zaprosił Andrzeja Piasecznego , wówczas wokalistę zespołu Mafia . Początkowo popularny "Piasek" miał napisać teksty, ostatecznie zgodził się zaśpiewać również właściwe partie wokalne. Z wywiadu rzeki "Andrzej Krzywy - Na krzywy ryj" z wokalistą De Mono dowiadujemy się, że honorarium Piasecznego wyniosło 7 tys. zł.

Prawdopodobnie nikt nie przewidział, że "Sax & Sex" okaże się takim sukcesem - oficjalnie sprzedano ponad 1,5 mln egzemplarzy, co dało wówczas status podwójnej platyny. Obecnie takie wyróżnienia otrzymują wydawnictwa za wynik 60 tys. sztuk.

Płyta przyniosła takie przeboje, jak m.in. "Budzikom śmierć" (z gościnnym udziałem Kayah ), "Prawie do nieba" i "Niecierpliwi" . Andrzej Piaseczny wspominał, że po tej balladzie "wzrosła dzietność" w Polsce.

Po 30 latach od premiery ta piosenka doczekała się nowoczesnego remiksu. W październiku 2024 r. DJ KrissMaan (Krzysztof Bagiński) zadzwonił do DJ-a Johnny Bravo (Łukasz Kalinowski) i powiedział: "Łukasz, jak już ten kawałek 'Ciao Ciao Siciliano' tak dobrze wyszedł, to może zrób teraz to...".