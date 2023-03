sanah najczęściej słuchaną artystką ostatniej dekady w polskim Spotify

W lutym 2023 roku mija dziesięć lat od kiedy Spotify wszedł na polski rynek. Z tej okazji twórcy tej muzycznej aplikacji opublikowali kilka interesujących statystyk. Dowiadujemy się m.in., że najczęściej odtwarzanymi muzykami w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat są Taco Hemingway i Sanah - w kategorii artystek, a najczęściej słuchanym utworem był "Kiss Cam" Maty.

Na liście 10 najczęściej streamowanych artystów w Polsce od 2013 roku są wyłącznie polskie gwiazdy. Wśród nich znaleźli się: 1. Taco Hemingway, 2. Mata, 3. White 2115, 4. Bedoes, 5. Quebonafide, 6. Lanek, 7.sanah, 8. Young Igi, 9. Malik Montana. 10. Żabson. Nie da się nie zauważać również, że zestawienie to jest bardzo zmaskulinizowane. W pierwszej dziesiątce jedyną kobietą jest sanah. Inne najczęściej streamowane polskie artystki ostatniej dekady to Daria Zawiałow, Margaret, Young Leosia i Brodka.

Co ciekawe, w latach 2013-2017 najczęściej odtwarzanymi artystami w Polsce były zagraniczne gwiazdy, a dopiero w 2017 zaczęliśmy przekierowywać nasze zainteresowania na polskich twórców. Między 2017 a 2018 rokiem, liczba polskich piosenek na playlistach zwiększyła się z 9 do aż 43, i od tamtej pory wciąż wzrasta. Jednocześnie, coraz więcej polskich artystów jest również streamowanych poza Polską. Piosenki rodzimych twórców z edytorskich playlist serwisu są słuchane poza naszym krajem 700 proc. częściej niż miało to miejsce w roku 2013.

W pierwszej 10. najczęściej streamowanych utworów w Polsce od 2013, wszystkie poza jednym - "Blinding lights" z repertuaru The Weeknd, należą do polskich artystów. To zestawienie prezentuje się następująco: 1. Mata, Pedro, Franics - "Kiss cam"; 2. White 2115 - "California"; 3. Kizo - "Disney"; 4. Mata, Trooh Hippi - "Szafir"; 5. Sobel - "Impreza"; 6. Quebonafide, Duit, Zawiałow "Bubbletea"; 7. Smolasty, Francis, Pedro, Tribbs - "Duże oczy; 8. Tymek, Big Scythe - "Język ciała"; 9. Guzior, Favst - "Blueberry"; 10. The Weeknd - "Blinding Lights".

Gust Polaków zmienił się również w kwestii gatunków muzycznych. 10 lat temu najpopularniejszym gatunkiem muzycznym wśród Polaków był rock. Dzisiaj najchętniej wybieramy polski hip-hop i polski trap.

Kim jest sanah?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Dwie pierwsze płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się diamentem za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy.

W kwietniu wokalistka wydała swój trzeci album - "Uczta". Wydawnictwo liczy 11 utworów, wszystkie są wykonane z gośćmi, którzy byli przedstawiani wraz z publikowanymi piosenkami. Do stołu z wokalistką zasiedli Igor Herbut, Kwiat Jabłoni, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Grosiak (Mikromusik), Artur Rojek, duet Miętha, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska i Vito Bambino.

Po premierze sanah ruszyła w trasę "Uczta Tour 2022", która objęła 10 koncertów w dużych halach w największych miastach Polski - to wówczas publiczność miała okazję posłuchać fragmentów piosenek z poezją. Kolejne pojawiły się w trakcie trwającej jesiennej trasy "Bankiet u sanah Tour". Trasa odbywa się w towarzystwie Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej pod dyrekcją Przemysława Piotra oraz Silesian Chamber Choir Ad libitum.



