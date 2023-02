Bestsellery Empiku 2022: Mata, sanah, Jakub Skorupa i SB Maffija zwycięzcami [WYNIKI]

Bestsellery Empiku to nagrody przyznawane twórcom najpopularniejszych książek, muzyki i filmów.

Tegoroczna gala odbyła się 7 lutego. Na scenie zaprezentowali się m.in. sanah, Ralph Kaminski , Agnieszka Chylińska , Mrozu , SB Maffija, Katarzyna Nosowska , Vito Bambino , Tomek Makowiecki , Margaret i Natalia Szroeder .

Bestsellery Empiku 2022: Kto wystąpił na gali?

Wszyscy twórcy nominowani w kategoriach muzycznych i książkowych powalczą również o tytuł Pisarza i Artysty Muzycznego Roku. Zwycięzców wybierali sami fani, głosując w aplikacji Empiku.

Galę poprowadził ponownie prezenter TVN Marcin Prokop (prowadzący "Mam talent" ), a gospodarzami transmisji internetowej byli influencerzy: Red Lipstick Monster i Karol Paciorek. O oprawę muzyczną gali zadbał Kuba Galiński, muzyk i producent współpracujący z takimi wykonawcami, jak m.in. sanah, Dawid Podsiadło, Ania Rusowicz, Janusz Panasewicz, Dr Misio, Jamal, Hey czy Wilki.

Bestsellery Empiku 2022: Co działo się podczas gali? Mata o wygraniu sprawy w sądzie

Podczas Gali sporo się działo. Krzysztof Zalewski pozwolił sobie na ironiczne komentarze z polityków, Doda nie mogła podziękować za nagrodę w kategorii Film, a Mata poinformował, że wygrał w sądzie sprawę o posiadanie środków odurzających.

Raper wszedł na scenę w sportowej bluzie, okularach przeciwsłonecznych i z kubkiem kawy. Podczas swojego podziękowania, zwrócił się do jednego z operatorów.

"O, a pana operatora to ja chyba znam... Pan nie nagrywał może dzisiaj rano mojej rozprawie w sądzie? Nie? Kamera podobna... Ja dziękuję, no co mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy, wygrałem dzisiaj rozprawę, teraz wygrałem nagrodę, mój przyjaciel ma dzisiaj urodziny. Sto lat, Tadeo. Dziękuję fanom i organizatorom. Trasa była wspaniała, dzięki za wszystkie rekwizyty, które rzucaliście na scenę" - powiedział ze sceny.

Bestsellery Empiku 2022. Kto wygrał nagrody?

Muzyka, pop & rock:



Harry Styles - "Harry's House"

Dawid Podsiadło - "Lata dwudzieste"

różni wykonawcy - "Męskie Granie Orkiestra 2022"

Agnieszka Chylińska - "Never Ending Story"

sanah - "Uczta"

Muzyka, rap & hip hop:

Szpaku - "Dom dla zmyślonych pana Mateusza"

SB Maffija - "Hotel Maffija 2"

Pezet - "Muzyka komercyjna"

White 2115 - "Pretty Boy"

OKI - "Produkt47"

Muzyka, live:

Fest Festival

Jimek & Goście: Historia polskiego hip-hopu

Mata Tour

SBM Festival, vol. 6

Taco Hemingway 2̶0̶2̶0̶/̶2̶0̶2̶1̶/2022 TOUR

Odkrycia, muzyka:

27.FUCKDEMONS - "Nic się nie stało"

Daria ze Śląska - "Falstart albo faul", "Dziewczyna z tatuażem"

Frank Leen - "Bombonierki", "Za dobrze by zapomnieć"

Jakub Skorupa - "Zeszyt pierwszy"

OFELIA - "8".

Muzycznym artystą roku został Dawido Podsiadło.