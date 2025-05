Wyjaśnijmy, że filarami thrashmetalowego Fugitive z Fort Worth w Teksasie są dwaj członkowie Power Trip : lider i gitarzysta Blake Ibanez oraz wokalista Seth Gilmore , który do macierzystej formacji Ibaneza dołączył w 2023 roku.

Działający dotąd niezależnie Fugitive podpisali właśnie stosowne dokumenty z Blue Grape Music . Za powstałą w 2022 roku wytwórnią z Nowego Jorku stoją Cees Wessels , który na początku lat 80. założył słynną Roadrunner Records ; oraz David Rath , przez 21 lat łowca talentów i specjalista od artystów i repertuaru w Roadrunner Records, fachowiec pracujący przy albumach m.in. Slipknot, Korna, Gojiry, Coheed And Cambria, Slasha, Trivium i Dream Theater .

Zawarcie kontraktu zespół przypieczętował wypuszczonym 15 maja, miażdżącym singlem "Spheres Of Virulence" , którego produkcją zajął się lider Fugitive. Za miks odpowiada brytyjski fachowiec Tom Dalgety (m.in. Ghost, Opeth, Paradise Lost, Tribulation ), a za mastering - wykonany w Sterling Sound - Amerykanin Chris Gehringer (m.in. King Diamond, Mercyful Fate, Obituary, Annihilator, Deicide, Suffocation ).

Premierowej kompozycji "Spheres Of Virulence" Fugitive możecie posłuchać poniżej:

Powołany do życia w 2021 roku Fugitive dał się lepiej poznać rok później za sprawą EP-ki "Maniac", na której poza czterema autorskimi utworami znalazła się także przeróbka "Raise The Dead" kultowego Bathory. W połowie 2023 roku zespół wypuścił singel "Blast Furnace" (wzbogacony utworem "Standoff"), by kolejny rok spędzić na intensywnym koncertowaniu.