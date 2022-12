Jak co roku, YouTube podsumował rok i zaprezentował listę najpopularniejszych filmów i teledysków muzycznych.

Na pierwszym miejscu znalazł się Konrad Skolimowski ze swoim hitem "Wyglądasz Idealnie". Tym utworem Skolim zdecydowanie przebił wszystkie swoje poprzednie osiągnięcia. Klip zdobył ponad 96 mln odsłon.

Od 2018 r. Skolimowski występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia". Nie wszyscy wiedzą, że poza działalnością aktorską, zajmuje się także występami na scenie disco polo.



Na 3. miejscu znalazł się ceniony producent Mikołaj Trybulec (połowa duetu Linia Nocna), który pod szyldem Tribbs odkrywa klasykę polskiej muzyki, by w nowoczesnej oprawie zaprezentować ją młodszej publiczności. W tym wypadku mowa o klipie do przeboju "Ostatni raz zatańczysz ze mną", czyli nagrany z Kubańczykiem hołd dla Krzysztofa Krawczyka.

Na liście znalazła się także sanah i to 2 razy. Chociaż w zeszłym roku była liderką zestawienia, tym razem musiała zadowolić się 7. i 8. miejscem - kolejno z utworami "Szary świat" nagranym z udziałem zespołu Kwiat Jabłoni oraz "Ostatnia nadzieja', w którym wystąpił Dawid Podsiadło.

Oba utwory pochodzą z albumu "Uczta", na którym znalazły się nagrania piosenkarki z gościnnym udziałem innych wykonawców. Byli to m.in. Daria Zawiałow, Artur Rojek, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska, Miętha, czy Natalia Grosiak (Mikromusic).

"Uczta to najważniejszy do tej pory projekt w moim życiu. Zapraszam was do swojego stołu - tym razem nie tylko po to, aby dzielić się muzyką, ale przede wszystkim sercem" - pisała wtedy wokalistka.

Poniżej pełna lista najpopularniejszych teledysków 2022 roku wg. użytkowników YouTube.

Oto najpopularniejsze teledyski 2022 roku:

1. SKOLIM – "Wyglądasz Idealnie"

2. Mr. Polska – "Złote Tarasy"

3. Tribbs – "Ostatni raz zatańczysz ze mną (ft. Kubańczyk)"

4. SB Maffija – "Lawenda"

5. Smolasty & 730Huncho – "Pijemy Za Lepszy Czas"

6. Malik Montana x DaChoyce & The Plug – "Jetlag"

7. sanah i Kwiat Jabłoni – „Szary świat”

8. sanah i Dawid Podsiadło – „ostatnia nadzieja”

9. Gibbs x Kiełas – "Piękny świat"

10. Alberto – "La Manga feat. Josef Bratan"