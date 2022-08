W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Obie płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się poczwórną platyną i nie schodzą z list sprzedaży.

Końcówka 2021 roku także należała do niej. Piosenka "kolońska i szlugi" ( sprawdź! ), którą zapowiadała na swoich koncertach jeszcze przed wydaniem, stała się wiralowym hitem. Dotąd teledysk do piosenki obejrzano już ponad 30 mln razy!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. sanah: O co chodzi w przeboju "Szampan" INTERIA.PL

sanah i Kwiat Jabłoni razem. Piosenka "Szary świat"

W tym roku sanah wypuściła album, pt. "Uczta", na którym znalazły się nagrania z gościnnym udziałem innych wykonawców. Byli to m.in. Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Artur Rojek, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska, Miętha, czy Natalia Grosiak (Mikromusic).

"Uczta to najważniejszy do tej pory projekt w moim życiu. Zapraszam was do swojego stołu - tym razem nie tylko po to, aby dzielić się muzyką, ale przede wszystkim sercem" - pisała wtedy wokalistka.

Jednym z utworór na płycie jest "Szary świat". Do współpracy sanah zaprosiła grupę Kwiat Jabłoni, której liderami są Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza z Elektrycznych Gitar.

"W tym smutnym czasie chcemy Wam dać choć odrobinę uśmiechu i optymizmu! Uczta - określenie oznaczające miłe spędzanie czasu. To wspólne zasiadanie do stołu, a przy tym stole ludzie mogą się zjednoczyć" - podkreśla sanah, która napisała muzykę i słowa do piosenki "Szary świat".

Wideo sanah i Kwiat Jabłoni „Szary świat”

Przypomnijmy, że sanah i Kwiat Jabłoni (a także Artur Rojek i Vito Bambino) razem odświeżyli wielki przebój Skaldów "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał".

Wideo Sanah, Artur Rojek, Vito Bambino, Kwiat Jabłoni – Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał (Tymbark)

"Chodź ze mną do Częstochowy". Piosenka sanah i Kwiatu Jabłoni hitem na pielgrzymkach!

"Szary świat", oczywiście ze zmienionym tekstem, stał się nieoczekiwanie... hitem pielgrzymek.

W sieci pojawiło się wideo nakręcone podczas Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę "Galindia Pisz", zawierające nietypową przeróbkę hitu sanah.

W alternatywnej wersji refrenu słyszymy: "Chodź ze mną na Jasną Górę / No idź razem ze mną i Galindią Pisz / Chodź ze mną do Częstochowy / Do bram, razem z nami do Maryi bram".

Wideo Sanah Szary świat / hit pielgrzymkowy 2022 / GALINDIA PISZ

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy piosenka sanah jest wykorzystywana na pielgrzymkach. W zeszły roku sporą popularność zrobiła przeróbka innego jej przeboju, pt. "Ale jazz!".

Wideo Ale jazz - Sanah - Zespół Przyjaciele - Pielgrzymka 2021

