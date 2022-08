"Joker: Folie a deux" to tytuł sequela słynnego filmu Todda Phillipsa z 2019 roku. Ujawnił to sam reżyser, który 8 czerwca tego roku opublikował na Instagramie zdjęcie pierwszej strony scenariusza kontynuacji "Jokera".



Jak podał magazyn "The Hollywood Reporter", Warner Bros. ustalił właśnie datę premiery "Jokera 2". Sequel trafi na ekrany kin 4 października 2024 roku.



Autorami scenariusza są Todd Phillips i Scott Silver - ten sam duet, który stoi za sukcesem filmu z 2019 roku "Joker".

Lady Gaga potwierdza udział w "Jokerze"

O udziale Gagi w kontynuacji "Jokera" zaczęto spekulować w połowie tego roku. "The Hollywood Reporter" donosił, że rozmowy z wytwórnią Warner Bros. prowadziła Lady Gaga, a negocjacje piosenkarki dotyczą właśnie roli Harley Quinn. Wybór nagradzanej artystki nie jest przypadkowy - druga część "Jokera" ma być bowiem musicalem.

Kilkanaście godzin po tym, jak potwierdzono sequel "Jokera", Lady Gaga udostępniła w mediach społecznościowych nagranie potwierdzające jej udział w filmie.



Jako Harley Quinn w ostatnich latach w produkcjach spod znaku DC występowała Margot Robbie. Aktorka wystąpiła w dwóch "Legionach samobójców" oraz w solowym projekcie o antybohaterce "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)".

Lady Gaga z powodzeniem rozwija swoją karierę aktorską. Za film "Narodziny gwiazdy" (2018) otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Jej ostatnią głośną rolą była ta w "Domu Gucci", gdzie wcieliła się w Patrizię Reggiani.