Käärijä to artysta, który w ubiegłorocznej Eurowizji reprezentując Finlandię, walczył o zwycięstwo z Loreen. W grudniu tego roku po raz pierwszy przyjechał do Polski w ramach "Euro Tour 2024". Na scenę wszedł do utworu "Ready to go", który również otwiera jego najnowszy album "People’s Champion". Na początek przeprosił nas, że musieliśmy tak długo na niego czekać, bo aż niemal półtora roku od pamiętnej Eurowizji. Szybko jednak przeszedł do konkretów, grając hit za hitem w krakowskim Hype Parku.