Sethward to powracający do "Mam talent" uczestnik, który przedstawia swoje abstrakcyjne wizję jurorom. Pojawił się już w trzech sezonach programu.

Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć go w edycji 13., gdzie odpadł już podczas przesłuchań. Podobny los spotkał rok później. Wtedy odpadł na castingach aż dwukrotnie. W sezonie 16. uczestnik dotarł do ćwierćfinału.



Sethward wraca do programu. Kończy się chaosem i zażenowaniem publiki

Komik i artysta sceniczny w talent show pojawił się ponownie. Tym razem w stroju wielkiego jabłka. Jednak gdy rozpoczął swój stand-up i opowiadał mało zabawne żarty, publiczność go wybuczałą. Następnie Sethward obraził Howie Mandela, a jurorzy wcisnęli swoje przyciski, aby zakończyć występ.

Chwilę później ze stroju jabłka komik wyszedł w stroju dżdżownicy, jednak jurorzy nie chcieli z nim wchodzić w dyskusję. Następnie Sethward zaczął czołgać się po podłodze, a ze sceny próbował zdjąć go prowadzący Terry Crews.



