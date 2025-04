Roxie Węgiel wywołała mnóstwo emocji! Jej wykonanie światowego przeboju wstrząsnęło publicznością

- "Na Break Tour postanowiłam wrócić wspomnieniami do moich początków. Kiedy tylko słyszę ten utwór, ogromnie się wzruszam… Marzy mi się tworzenie muzyki w tym stylu, co sądzicie?" - napisała wokalistka w poście na Instagramie, nie kryjąc radości z powrotu do swojego ulubionego numeru.

Co ciekawe, Roxie już od najmłodszych lat łączyła swoje pasje do muzyki i występów na żywo, zdobywając serca milionów Polaków. Jej debiut na Eurowizji Junior z numerem "Anyone I Want to Be" to był moment, który zapoczątkował jej wielką karierę. Z każdym kolejnym projektem artystka pokazywała, że ma ogromny potencjał, by stać się jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej muzyki pop.