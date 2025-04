Z Eurowizji do "Must Be The Music": "Mam nadzieję, do zobaczenia jeszcze często"

Zespół Chrust, specjalizujący się w nowoczesnej muzyce etnicznej, zaprezentował się w finale polskich preselekcji do Eurowizji 2025. Grupa powstała w Gdańsku w 2021 roku, a jej charakterystyczne brzmienie to efekt połączenia trzech odmiennych muzycznych światów: folku, elektroniki i rocka. To unikalne połączenie sprawia, że twórczość zespołu nawiązuje do polskiej i słowiańskiej tradycji, ale brzmi współcześnie i świeżo.

Ich debiutancki singiel "Hen za Rzeką" ukazał się w roku założenia zespołu, a już rok później, w maju 2022 roku, artyści wypuścili swój pierwszy pełnowymiarowy album zatytułowany "Chrust". Pomimo krótkiego stażu, grupa może się pochwalić licznymi koncertami, zwycięstwami w konkursach muzycznych oraz obecnością na ważnych festiwalach.

Eurowizyjny finał i nowe uznanie

W lutym 2025 roku Chrust stanął do rywalizacji w finale polskich kwalifikacji do Eurowizji. Choć ostatecznie uplasował się na czwartym miejscu, występ zespołu został bardzo dobrze przyjęty, zarówno przez publiczność, jak i przez środowisko muzyczne w Polsce. Dla muzyków było to ważne wydarzenie, które przyniosło im nie tylko większą rozpoznawalność, ale również nowych słuchaczy i fanów.

Zespół Chrust w 6. odcinku Must Be The Music zdobył uznanie jurorów krystianszczesny.com materiały promocyjne

"Dwa Serduszka" w nowoczesnej aranżacji

Podczas występu przed jury programu "Must Be The Music", zespół zaprezentował własną wersję tradycyjnej pieśni ludowej "Dwa Serduszka". Aranżacja utrzymana była w nowoczesnym stylu, ale nie pozbawiona szacunku do muzycznych korzeni. Artyści zachwycili jurorów subtelnymi zmianami i kreatywnym podejściem do znanego materiału.

Natalia Szroeder nie kryła entuzjazmu:

"Bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobały te subtelne zmiany w harmonii. Doceniam je, bo ja mam alergię, jak się przyzwyczajam do jakiejś wersji, a potem ktoś coś mi w niej zmienia, to się denerwuję. A tu się w ogóle nie denerwowałam. Przepięknie śpiewasz rzeczywiście, pięknie."

Miuosh również był pod wrażeniem, mówiąc:

"To jest nowe podejście, zazdroszczę wam tego, szanuję to strasznie. Mam nadzieję, do zobaczenia jeszcze często."

Głosowanie na "dziką kartę"

Zespół Chrust zaprezentował się w szóstym odcinku "Must Be The Music", który można obejrzeć już dziś o godzinie 19:55 w telewizji Polsat. Dla fanów programu przygotowano możliwość głosowania na "dziką kartę" za pomocą darmowej aplikacji dostępnej w App Store i Google Play. To widzowie zdecydują, którzy wykonawcy przejdą do półfinałów show.

Zespół Chrust podczas szóstego odcinka "Must Be The Music" Polsat Polsat