Z dźwiękiem przez żałobę. Nowy film Depeche Mode to coś więcej niż zapis trasy koncertowej

Fernando Frias jest znany z wielokrotnie nagradzanego filmu I’m No Longer Here, który zdobył aż 10 statuetek na prestiżowych meksykańskich nagrodach filmowych Ariel, w tym za najlepszy film i reżyserię. Został również nominowany do nagrody Gildii Reżyserów Ameryki (DGA) i reprezentował Meksyk w walce o Oscara w 2021 roku. Jego najnowszy film "I Don’t Expect Anyone to Believe Me" również został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków.