Jego obrazy grały jak muzyka. Nie żyje twórca kultowych okładek albumów

W emocjonalnym pożegnaniu bliscy wspomnieli Ioannisa jako oddanego męża, ojca, dziadka i przyjaciela. Podkreślili jego twórczą pasję, zapał do pracy i niezrealizowane jeszcze plany, które - jak piszą - mogłyby jeszcze wiele wnieść do świata sztuki i muzyki.

Ioannis urodził się w Atenach, ale w 1967 roku wraz z rodziną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam jego miłość do muzyki i sztuki zaczęła się rozwijać. Już w czasach studenckich zaprojektował swoją pierwszą okładkę płyty, co zapoczątkowało jego artystyczną drogę. Wkrótce potem zajął się także produkcją wideo - reżyserował m.in. teledysk dla zespołu Art In America, który trafił na antenę MTV.