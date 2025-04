Były menedżer Guns N' Roses krytykuje lidera zespołu. "Chce mieć nad wszystkim kontrolę"

Niven pełnił funkcję menadżera Guns N’ Roses w latach 1987-1991, czyli w czasach największej sławy grupy, kiedy świat oszalał na punkcie takich hitów jak " Sweet Child O’ Mine ", "Welcome to the Jungle" czy " Paradise City ". Dziś, po latach, przygotowuje się do wydania swojej książki " Sound and Fury: Rock N' Roll Stories ", w której zamierza opowiedzieć o kulisach życia w branży muzycznej. W publikacji znajdą się liczne anegdoty, zakulisowe opowieści oraz wspomnienia z czasów współpracy z legendarnymi muzykami. Książka trafi na rynek 25 czerwca 2025 roku.

- "Chodzi o kontrolę ze strony Axla.[...] Axl zgarnia teraz 50 procent dochodów Guns N' Roses. 50 procent, rozumiesz? Dla mnie to jest przekleństwo. On nie jest Guns N' Roses. Było ich pięciu. Była między nimi chemia. To był moment. Ale Axl chce mieć cały czas nad wszystkim kontrolę. I spójrz, co z tego wynika. Nudny solowy album i gó... rzecz z punkowymi coverami. To by było na tyle" - mówił Niven, odnosząc się do albumów "Chinese Democracy" (2008) i "The Spaghetti Incident?" (1993).