Największy sukces odniosły nagrane z zespołem płyty "School's Out" (1972) i "Billion Dollar Babies" (1973), które w USA pokryły się platyną, docierając odpowiednio do 2. i 1. miejsca listy bestsellerów.

"Po 50 latach wydaje się to dość zabawne, ale czuliśmy się tak, jakbyśmy po 'Muscle of Love' (płyta wydana w 1973 - red.) po prostu wydali kolejny album. Wszystko znalazło się na swoim miejscu" - powiedział Alice Cooper w rozmowie z magazynem "Billboard".

Album "The Revenge Of Alice Cooper" (premiera 25 lipca) będzie zawierał w sumie 16 utworów, z czego dwa to piosenki bonusowe. Pierwszy singel, otwierająca płytę kompozycja "Black Mamba" , pojawi się w audycji radiowej Coopera "Alice's Attic" 22 kwietnia.

"Ojciec chrzestny shock rocka" już na własny rachunek nagrał także m.in. przebojowe albumy "Welcome to My Nightmare" (1975), "Trash" z wielkim hitem "Poison" (1989) i "Hey Stoopid" (1991). Na tej ostatniej płycie gościnnie wsparli go m.in. Ozzy Osbourne, Slash, Joe Satriani, Steve Vai oraz Nikki Sixx i Mick Mars z Mötley Crüe.