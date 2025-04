OFF Festival od lat łączy brzmienia z kompletnie różnych baniek. Znajdą tam dla siebie coś fani metalu, rapu, punka, elektroniki czy szeroko pojętej alternatywy. W tej wyjątkowej mieszance znajdziemy również silną reprezentację prosto z Polski!

Kto wystąpi na OFF Festivalu?

Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach

Grupa na scenie zadebiutowała w 2001 roku, jednak po 13 latach działalności i serii dobrze przyjętych płyt "Ósme piętro", "Lewa strona literki M" i "Karmelki i gruz" zespół zawiesił działalność. Dekadę później niespodziewanie powrócili jednak na scenę, wyprzedając swoje koncerty. Ich występ na OFFie będzie z pewnością świetną okazją dla starszych fanów, by przypomnieć sobie, jak na żywo wypada legenda polskiej alternatywy, a nowym, by poznać co grupa ma do zaoferowania!

Ciśnienie

Zespół o wielu twarzach. Przede wszystkim ma być tak głośno, jak to tylko możliwe. Założyciele Maciej Klich i Michał Paduch przekraczają wszelkie klasyfikacje gatunkowe, a o grupie pisze się, że "to grający z zacięciem najbardziej radykalnych jazzmanów ewenement na skalę światową". Choć w centrum ich brzmienia znajduje się muzyka jazzowa, wzbogacona jest ona o elementy przypominające twórczość Swans, Godspeed You! Black Emperor czy Neurosis.

Willa Kosmos

W ich muzyce coś dla siebie znajdą fani punku, rapu i noise rocka. Choć ich nazwa pochodzi od pensjonatu, z taką muzyką raczej ciężko odpocząć. Swój debiutancki krążek "Wszystko będzie dobrze" wydany w 2020 roku został bardzo ciepło przyjęty, a grupa tylko potwierdziła swoje umiejętności wygrywając w Jarocińskich Rytmach Młodych.

Metro

Będące mieszanką post-punku, shogaze'u oraz nowej fali spod znaku The Cure. Warszawiacy zachwycają przede wszystkim swoją przebojowością. Klimat lat 80. wręcz leje się z głośników, a słuchacze radiowej Trójki rozpływają się nad chwytliwymi refrenami. Koniecznie sprawdźcie single "Na balkonie" i "Hej, Aloszka", i nie przegapcie ich występu na OFF Festivalu!

The Cassino

Grupa pojawiła się już m.in. w programie "Must Be The Music"oraz Trójkowym konkursie Start NaGranie, gdzie dotarli do półfinału. Ich występ na Great September został bardzo dobrze przyjęty, a sam zespół od tamtego momentu mocno wyewoluował. Dziś w swojej muzyce łączą sporo elementów psychodeliki oraz muzyki elektronicznej, jednak w samym centrum znajdują się zjawiskowe występy na żywo, o czym przekonamy się wszyscy w sierpniu w Katowicach!

Hesoyam

Duet Energizera i Uglyassocho na OFF Festivalowej scenie zapewnią publiczności dawkę solidnego rage'u w stylu Playboia Cartiego, Yeata czy Lil Uzi Verta. Ich debiutancki materiał "Hesoine Hrazy" zapewnił im miejsce w czołówce polskiego undergroundu, a eksperymenty z przesterami i trapowym brzmieniem tylko podkreśliły wyjątkowość grupy.

Męty

Wrocławska ekipa grająca w klimatach noise rocka, sludge metalu i emoviolence zabierze publiczność w podróż pełną surowej energii. Choć na polskiej scenie nie są długo, zdążyli już pokazać, co potrafią, a ich debiutancki krążek "Salon okulistyczny" pojawił się w wielu zeszłorocznych podsumowaniach.

Kto jeszcze pojawi się na OFF Festivalu?

Wśród wcześniej ogłoszonych artystów na OFF Festival 2025 znajdują się: Kraftwerk, James Blake, Fontaines D.C., Ecco2k, Snow Strippers, Pa Salieu, Machine Girl, Kneecap, Seun Kuti Amd Egypt 80, Jann, Have A Nice Life, The Hellp, Alan Sparhawk (of Low), Fat Dog, Panchiko, Nilüfer Yanya, Soft Play, Os Mutantes, Benny Sings, Two Shell, Los Campesinos!, Geordie Greep, Yaeji (DJ), MJ Lenderman, portrayal Of Guilt, Blank Banshee, Elias Rønnenfelt (of Iceage), ||ALA|MEDA|, Wednesday Campanella, Frost Children_, María José Llergo, Envy, Nala Sinephro, Iglooghost, Lambrini Girls, Bad Boy Chiller Crew, Omasta plays Madvillany, Hypnosis Therapy, Mong Tong, Ralphie Choo,.bHP,Berlin Manson, Sunnbrella, Hinode Tapes, daltonists, Hania Derej, Ninja Episkopat, Lumbago, Deux Lynx, midi 4, Kosmonauci oraz Raphael Rogiński plays John Coltrane and Langston Hughes.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2025 w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Na oficjalnej stronie organizatorów dostępne są 3 - dniowe karnety w cenie 692 zł.

Baron i Tomson z ważnym apelem do młodzieży TVP TVP