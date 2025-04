Kto wystąpi na Festiwalu w Opolu? TVP ogłasza uczestników koncertu Premiery

Po tym, jak ogłoszono uczestników koncertu Debiuty , 22 kwietnia Telewizja Polska przedstawiła muzyków zakwalifikowanych do konkursu Premier na 62. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu .

Dziewięciu uczestników Premier wybrała Rada Artystyczna powołana przez Telewizję Polską i Miasto Opole, a dziesiątą osobą, jest zwyciężczyni ostatniej edycji programu "The Voice of Poland". Poprzez telewizyjny show do konkursu dostała się Ania Iwanek, która wykona utwór "Nie dla nas".