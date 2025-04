4 kwietnia w Wiedniu rozpoczęła się trasa "The Unholy Trinity" . Pod tym szyldem Europę przemierzają trzy ikony black metalu: pomorski Behemoth , Norwedzy z Satyricon oraz Grecy z Rotting Christ .

Zespoły pojawią się też na jedynym występie w Polsce. 25 kwietnia w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się największy i rekordowy pod względem frekwencji jak dotąd koncert Behemotha w ojczyźnie (hala mieści maksymalnie do 10 tys. osób). Wszystkie wejściówki zostały wyprzedane.

"The Unholy Trinity: Rotting Christ, Satyricon i Behemoth przybędą do WASZYCH domów, bez względu na to, gdzie żyjecie... Nie przegapcie tej okazji" - przekazał Nergal.