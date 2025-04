"Ten singel to nowe odzwierciedlenie mnie :) to początek pięknej i długiej historii, która mam nadzieję, wciągnie każdego z Was. Utwór jest przepowiednią mojej autorskiej płyty, którą tworzę wraz z Michałem i Mikołajem. Co będzie dalej … musicie obserwować, by niczego nie przegapić. Całuję Was Madzia" - napisała Magdalena Narożna pod teledyskiem "Kiedyś byłeś (Nieprawda)".