The Who to brytyjska legenda rocka, której początki sięgają 1964 r. Ekipa z Londynu zaliczana jest do najbardziej wpływowych grup z Wysp - razem z The Beatles, The Rolling Stones i The Kinks tworzyli Wielką Czwórkę tzw. brytyjskiej inwazji.

Klasyczny skład grupy (1964-1978) współtworzyli wokalista Roger Daltrey, gitarzysta Pete Townshend, basista John Entwistle i perkusista Keith Moon.

Syn Ringo Starra wyrzucony z The Who. "Życzą mu wszystkiego najlepszego"

"Co robisz, gdy umierają twoi koledzy? Nie możesz przestać żyć. Trzeba żyć dalej" - tak Pete Townshend tłumaczył podjęcie decyzji o kontynuowaniu działalności The Who (Keith Moon zmarł w 1978 r. w wieku zaledwie 32 lat).

27 czerwca 2002 r., tuż przed startem trasy The Who po Ameryce Północnej, John Entwistle nieoczekiwanie zmarł w wieku 57 lat. Raptem cztery dni po jego śmierci grupa wróciła na scenę, a jego miejsce zajął Pino Palladino, który w roli koncertowego muzyka występował do 2016 r. Od śmierci Entwistle'a oficjalnymi członkami The Who są tylko Roger Daltrey i Pete Townshend, a u ich boku występują koncertowi muzycy.

Najdłużej przy liderach (od 1996 r.) wytrwał perkusista Zak Starkey, który właśnie został zwolniony.

"Zespół podjął wspólną decyzję o rozstaniu z Zakiem po serii występów w Royal Albert Hall [w Londynie]. Darzą go wyłącznie podziwem i życzą mu wszystkiego najlepszego na przyszłość" - czytamy w oświadczeniu przedstawiciela The Who.

Tymczasem według doniesień brytyjskich mediów 59-letni syn Ringo Starra z The Beatles został wyrzucony po kłótni z Rogerem Daltreyem. Wokalista miał wyrażać zarzuty co do "jakości i standardu jego gry".

Dodajmy, że ojcem chrzestnym Zaka był pierwszy perkusista The Who - Keith Moon. Wcześniej liderzy podkreślali, że Starkey był najlepszym bębniarzem zespołu od czasów właśnie Moona. Zak występował również w m.in. Oasis (2004-2009), Johnny Marr & the Healers (1996-2003) i u boku swojego ojca w Ringo Starr and the All-Starr Band.

Dyskografię zespołu zamyka album "Who" z 2019 r.

