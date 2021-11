Tribbs na własny rachunek zadebiutował z utworem w języku polskim we wrześniu, gdy przedstawił klubową wersję przeboju "Bal wszystkich świętych" grupy Budka Suflera. Nagranie w dwa miesiące zanotowało ponad 6 mln odsłon.

Mikołaj Trybulec postanowił prezentować klasykę polskiej muzyki popowej w nowoczesnej odsłonie. Chce w ten sposób przybliżyć młodym odbiorcom utwory i uniwersalne teksty, których w obecnych czasach coraz mniej.

Tym razem sięgnął po piosenkę "Dzieci wybiegły" z repertuaru zespołu Elektryczne Gitary. Cover utrzymany jest w stylistyce slap-house na wzór zachodniego trendu, który "odświeża" znane piosenki i wkłada je w szaty stylistyczne klubowej muzyki 2021 roku.

Oryginalna wersja autorstwa Kuby Sienkiewicza została wydana na płycie "A ty co" z 1993 r. To do dziś jeden z największych przebojów w dorobku zespołu.

Nagranie przez długi czas nie miało oficjalnego teledysku. Klip pojawił się dopiero w 2014 r. z okazji 25-lecia Elektrycznych Gitar, a grupa z tej okazji na nowo zarejestrowała piosenkę "Dzieci wybiegły".



Kim jest Tribbs?

25-letni Mikołaj Trybulec razem z wokalistką Moniką Mimi Wydrzyńską współtworzy duet Linia Nocna. Grupa ma w dorobku dwie płyty "Znikam na chwilę" i "Szepty i dropy".

Producent ma na koncie także współpracę z m.in. Ewą Farną, Eweliną Lisowską, Margaret, Viki Gabor, Roksaną Węgiel czy chórem Sound'n'Grace. Jest współautorem utworów dla Olivera Heldensa, Duncana Laurence (zwycięzcy Eurowizji 2019) oraz wielu propozycji eurowizyjnych (Czechy 2019, Hiszpania 2020, Austria 2021).

Niedawno również podjął współpracę z raperem Smolastym (razem z Francis, Pedro), a ich utwór "Duże oczy" osiągnął już ponad 20 milionów wyświetleń.