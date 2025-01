Kolejny zespół dołącza do Mystic Festival 2025. "Uchylą bramy Valhalli"

Niedawno zapowiedziane zostały występy sześciu duńskich kapel, które budzą spore zainteresowanie: JOHN CXNNOR, MØL, CABAL, KATLA, Plaguemace i Embla.

Teraz przyszedł czas na coś dla fanów klasyki. W ogłoszeniu przeczytać możemy, że Blood Fire Death - A tribute to Quorthon and the Music of Bathory "uchylą na chwilę bramy Valhalli". Supergrupa składająca się z wokalisty Erika Danielssona (WATAIN), gitarzystów Ivara Bjørnsona (Enslaved) i Blasphemera (VLTIMAS, ex-Mayhem), basisty Apollyona (AURA NOIR) oraz perkusisty Fausta (Djevel, ex-Emperor) zaprezentują materiał, który "powstał w zgodzie z wizją samego Quorthona, który opisywał jak powinien wyglądać koncert Bathory, gdyby jego muzyka miała kiedykolwiek trafić na scenę" - zapowiadają organizatorzy.

Bathory założone zostało w 1984 roku przez Quorthona. Zespół uznawany jest za jeden z najważniejszych projektów w historii black metalu. Thomas Börje Forsberg był jedynym stałym członkiem Bathory, a do realizacji swoich projektów wynajmował muzyków sesyjnych. Albumy takie jak "Bathory" czy "Under the Sign of the Black Mark" miały ogromny wpływ na rozwój i brzmienie sceny na przełomie lat 80. i 90. W 2004 roku świat obiegła smutna informacja o nagłej śmierci muzyka. Quorthon w wieku 38 lat został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Przyczyną zgonu był zawał serca.

Kto jeszcze pojawi się na Mystic Festival 2025?

Headlinerami wydarzenia są In Flames, Sepultura oraz King Diamond. Poza nimi potwierdzono występy takich wykonawców, jak m.in. Exodus, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalyptica, Covenant, Cattle Decapitation, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Pentagram, Jerry Cantrell, Dark Tranquility, Tiamat, Opeth, Jinjer, Polaris, Death Angel, Eyehategod, Health, Halocene, Bullet for My Valentine, I Am Morbid, The Crazy World of Arthur Brown i Signs of the Swarm.

Metalowy festiwal odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2025 roku na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 830,96 zł.

