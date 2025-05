Teraz poznaliśmy pełny skład "Silesian Noise". W Katowicach pojawią się jeszcze cztery amerykańskie grupy - Ministry, Obituary, Kylesa i Between the Buried and Me - oraz jedyny polski reprezentant: Owls Woods Graves .

Kylesa to "natchniony stonerem sludge" z elementami psychodelii. Grupa ze stanu Georgia wróciła na scenę w 2024 r. po ośmioletniej przerwie. Between the Buried and Me łączą wściekły metalcore z pełnym ciężaru prog metalem.