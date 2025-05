"'The Ancient Gaping Mouth', nad którym prace trwały przez dwa lata, to zwięzłe podsumowanie estetyki zespołu. Od wściekłych zrywów do rozbujania i od blastów po D-beat, trio to sięga po wszystkie aspekty klasycznego, zakorzenionego w latach 80. black metalu. Pod względem muzycznym, na 'The Ancient Gaping Mouth' Hexella celuje w intensywną i bezwzględną prostotę, często żonglując tempem i dynamiką, zawsze jednak zmierzając po torze, na końcu którego rzucą się wam do gardeł" - czytamy o debiutanckim albumie formacji z miasta Mission w Teksasie, który swój styl grania określa miażdżącym metal punk black'n'rollem.