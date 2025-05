Szymon Wydra to wokalista, który dał się poznać Polakom za sprawą programu "Idol". W 2002 r. wziął udział w castingach do talent-show, gdzie zachwycił zarówno jurorów, jak i publiczność. Dotarł aż do finału rywalizacji, zajmując w niej ostatecznie trzecie miejsce. Na podium znalazły się wówczas także Ewelina Flinta i Alicja Janosz.