Na scenie pojawią się m.in. Ramblin' Boots (Holandia), Karolina Bułas & The Lucky Ones , Alicja Boncol z Koalicją , Czarek Makiewicz z zespołem Koltersi, Kraków Street Band, Andrzej Trojak i Grupa Furmana, Mariusz Kalaga i Droga na Ostrołękę .

Specjalnym wydarzeniem będzie koncert "Tribute to The Highwaymen" , poświęcony legendarnemu kwartetowi, który tworzyli: Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings oraz Kris Kristofferson . W tych muzyków wcielą się Ryszard Wolbach (były lider zespołu Babsztyl , znany także z grupy Harlem ), Andrzej Trojak (Grupa Furmana), Łukasz Wiśniewski (Kraków Street Band) i Wojciech Dudkowski (Droga na Ostrołękę) oraz gość specjalny Rafał Brzozowski .

To o występie na Pikniku Country w programie "halo tu polsat" opowiedziała Klaudia Magica. Wokalistka (naprawdę nazywa się Klaudia Majkowska ) jest związana z muzyką od najmłodszych lat. Po raz pierwszy stanęła na scenie już w 2009 roku, co pozwoliło jej obyć się z publicznością i zyskać doświadczenie sceniczne. Na kilka kolejnych lat Klaudia wyjechała do USA, gdzie m.in. studiowała Ekonomię i Nauki Polityczne na Uniwersytecie w Miami na Florydzie.

Klip do singla nawiązuję do lat PRL z ukłonem do klimatów kowbojskich, w których Klaudia siedzi na co dzień.