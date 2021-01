Linia Nocna "Szepty i dropy": Pop bez popularności [RECENZJA]

Jeden z najbardziej niedocenionych duetów na polskiej scenie nie cierpi na syndrom drugiej płyty. "Szepty i dropy" pod każdym względem są lepsze od "Znikam na chwilę", a jakby tego było mało to dzieło Linii Nocnej jest jednym z najciekawszych albumów 2020 roku w swojej kategorii.

Okładka płyty "Szepty i dropy" grupy Linia Nocna /

Powoli przemija popularność ("Każda moda kiedyś kończy się" z "Mody" pasuje tu idealnie!) tych wszystkich elektropopowych duetów: kolesia z laptopem i dziewczyny, która anielskim głosem bez pomocy autotune'a próbuje przemycić wszystkie aktualnie panujące trendy. I być może przez to Monika Mimi Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec tracą najwięcej, którzy muzycznie mają niewiele wspólnego z kolejną kopią kopii, tylko umiejętnie balansują pomiędzy wysmakowaną elektroniką a kawiarnianym popem, który umila baristom ich pracę. Stylistyk na "Szeptach i dropach" jest kilka, dzięki czemu duet wygrywa na wielu polach, przede wszystkim tym najważniejszym - artystycznym.

Reklama

Linia Nocna to nie tylko taneczne podkłady, ale i formy, które udowadniają, że zespół z inspiracji korzysta ochoczo i odważnie. Są tu momenty, których nie powstydziliby się podstarzali autorzy muzyki estradowej, jak znakomite "Gdziekolwiek" z Kubą Badachem (super brzmi "Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę / O wszystkim i o niczym z tobą mogę / Gdziekolwiek, cokolwiek / Wszystko co znane i całkiem nowe"), czy "Wyszłam z ciała zaraz wracam". W opozycji do nich pojawiają się zupełnie odmienne formy, które powinny zainteresować tych, którzy wypełniają modne kluby, m.in. "Kranówka" i "Od nowa".

Clip Linia Nocna Gdziekolwiek - ft. Kuba Badach

"Szepty i dropy" to dobry opis nowoczesnej, wielkomiejskiej dżungli. Pełnej konsumpcjonizmu, znanych marek, kranówki zdatnej do picia, niespełnionych miłości, ale i niewielkich rzeczy, które dają radość na co dzień. Jest tu miejsce na ekologię, ale i marnowanie czasu na konsoli. Są szczere wyznania jak w "Wyszłam z ciała zaraz wracam" (halo, Mikromusic, proszę posłuchać!), jak i radość z komentarzy w mediach społecznościowych w "Hulajnogach".

Clip Linia Nocna Hulajnogi

"Zielone Żoli" opisuje Warszawę w minimalistycznej formie ("Co noc w głowie rozkład ten sam / A każda z tras prowadzi mnie do ciebie"), ale przemyca przy tym sporo szczegółów: jest pewien filmowy serwis streamingowy, są i lody z sieciówki z hamburgerami. Dużo się tu dzieje - za początkiem tygodnia nikt nie przepada, za to albumowy "Poniedziałek" powinien przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią zabawne skojarzenia - "Nie rób głupiej miny, bo ci tak zostanie / Powiem słowem roku / Uspokój się dzbanie". Świetnie to rozegrane.



Clip Linia Nocna Wpadłeś mi w inne

Teksty często opisują rzeczywistość, nawet kiedy jest dość brutalna, ale wszystko łagodzi boski głos Mimi - bez sztucznych wspomagaczy i agresywnego zacięcia, za to kojący i wprowadzający intymny nastrój. Wokalistka świetnie odnajduje się w melodiach - podkłady są chwytliwe, pełno w nich ukrytych smaczków, trzeba pochwalić również aranże. Klubowe "Od nowa" doskonale współgra z retro popem w postaci "Wpadłeś mi w inne", czy rozmarzonymi "Komarami". Najlepsze za to są piosenki, w których jedną z głównych ról odgrywa gitara - "Poniedziałek" i "Komary". Doskonale zaaranżowane "Moda", "Notre Dame", "Hulajnogi" czy "Dla Ciebie jestem sobą" to niedościgniony wzór dla tych wszystkich tworów marzących, żeby znaleźć się na którejś części Flirtini.



Clip Linia Nocna Komary

"Szepty i dropy" to taki pop, któremu brakuje najważniejszego - dużej popularności. Strata jednak tych, którzy do tej pory nie odważyli się sięgnąć po Linię Nocną, bo to muzyka emanująca pięknem, aksamitnym brzmieniem i przede wszystkim przebojowością. Proszę pisać jeszcze więcej piosenek dla siebie, może mniej dla innych, odrobina cierpliwości i słupki same skoczą do góry. Trzymam kciuki.



Linia Nocna "Szepty i dropy", Linia Nocna / Agora



8/10