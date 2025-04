Gdy miała 4 lata, mama zapisała ją do zespołu muzycznego, gdzie odkryła swoją pasję. Zaczęła się uczyć gry na pianinie (w domu poprzez lekcje online). Uwielbia ćwiczyć na szarfie akrobatycznej, kocha nowe wyzwania oraz bardzo lubi wszystko co związane z adrenaliną. Bardzo miło także spędza czas z młodszym rodzeństwem - Oliwierem oraz Lilą.

Szersza publiczność poznała ją w szóstej edycji "The Voice Kids" (2023), gdzie dotarła do etapu bitew. We wrześniu tego samego roku w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023" została wybrana reprezentantką Polski. Do Nicei pojechała z piosenką "I Just Need a Friend".