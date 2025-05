Roxie Węgiel planuje powrót na Eurowizyjną scenę. Stawia jeden warunek

Podczas audycji "Lubię to w Radiu ZET", Roxie Węgiel nie tylko śledziła zmagania Justyny Steczkowskiej w półfinale Eurowizji, ale także podzieliła się ważną wiadomością. "Chciałabym wystąpić, jeszcze nie wiem kiedy, ale zrobię to!" - oznajmiła z przekonaniem na antenie.

Węgiel przyznała, że przygotowania do Eurowizji wymagają nie tylko chęci, ale i odpowiedniego materiału. "Ciągle tworzę nowe piosenki. Czekam na ten moment, gdy poczuję, że mam TEN utwór. Muszę być w stanie zrobić genialne show i być z siebie dumna" - powiedziała. Podkreśliła również, że choć Eurowizja to konkurs, najważniejsze jest wrażenie końcowe i emocje, jakie zostaną w pamięci widzów.

Roksana Węgiel rozpoczęła karierę muzyczną z ogromnym impetem, wygrywając program "The Voice Kids" oraz Eurowizję Junior w 2018 roku z utworem "Anyone I Want To Be". Jej debiutancki album "Roksana Węgiel" (2019) zyskał status platynowej płyty, a single takie jak "Dobrze jest, jak jest", "Lay Low" czy "Korona" zapewniły jej stabilną pozycję w polskim popie. W 2023 roku ukazał się drugi album "13+5", który pokazuje bardziej dojrzałą i świadomą artystycznie wersję Roxie. Krytycy zwracają uwagę na jej rozwój wokalny i poszukiwanie własnego stylu, niejednokrotnie łączącego pop z elementami R&B i elektroniki