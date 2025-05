Niedawno zakończyła się ósma edycja "The Voice Kids", którą wygrała Zosia Wójcik z drużyny Tomsona i Barona. Wraz z nadejściem informacji o castingach do nowego sezonu TVP poinformowała o nadchodzących zmianach. Pierwszą z nich były rewolucje w składzie trenerskim, o których od pewnego czasy plotkowano w mediach.

Natasza Urbańska zakończyła współpracę z programem TVP

Natasza Urbańska zakończyła swoją współpracę z "The Voice Kids", a na jej miejsce produkcja już szuka godnego zastępcy. W spekulacjach przewija się nazwisko Roxie Węgiel, która lata temu sama zwyciężyła w dziecięcym show, jednak nic nie jest potwierdzone. Informator Pudelka ujawnił natomiast jakiś czas temu, że o swoją posadę z pewnością nie muszą martwić się weterani formatu - Cleooraz Tomson i Baron.

"Kochani, moja przygoda z programem 'The Voice Kids' dobiegła końca, nie zobaczymy się w kolejnej edycji. To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. 'The Voice Kids' wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z 'tu i teraz' i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia" - można było przeczytać na Instagramie Urbańskiej, gdy pożegnała się z programem.

Zmiany w zasadach "The Voice Kids". Obejmą one głównie zwycięzcę!

Zmian w nowej edycji "The Voice Kids" ciąg dalszy. TVP zapowiedziała, że obejmą one także pewne zasady oraz nagrodę główną, którą może cieszyć się zwycięzca. Okazuje się, że w dziewiątym sezonie talent-show wygrany bądź wygrana automatycznie będzie mieć szansę na pokazanie swojego talentu międzynarodowej publiczności. Oprócz statuetki, kontraktu płytowego oraz nagrody pieniężnej, dostanie bilet na Eurowizję Junior 2026!

W związku z wprowadzoną zmianą producenci "The Voice Kids" wydłużyli czas trwania castingów do programu, aby jeszcze więcej młodych talentów miało szansę. Zgłoszenia można wysyłać do 1 czerwca za pośrednictwem strony voicecasting.pl. Organizatorzy podkreślają, że pod uwagę brane będą jedynie formularze wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

Wielka zmiana pociągnęła za sobą jeszcze jedną istotną decyzję. Do nadchodzącej edycji "The Voice Kids" mogą zgłaszać się dzieci, które ukończą 8 lat do 18 sierpnia 2025 r., ale nie ukończą 15 roku życia co 31 grudnia 2026 r. Wymóg ten związany jest z regulaminem Konkursu Piosenki Eurowizji Junior, w którym zapisane jest, że uczestnikami mogą być dzieci mające od 9 do 14 lat.

Uczestnicy "The Voice Kids" odnieśli wiele sukcesów na Eurowizji Junior

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach większość młodych wokalistów z Polski, którzy brali udział w Eurowizji Junior, związana była z programem "The Voice Kids". Dwie zwyciężczynie - Roxie Węgiel i Viki Gabor - wcześniej kolejno wygrały również show TVP w 2018 i 2019 r. Ogromnym sukcesem mogła pochwalić się także zwyciężczyni czwartej edycji "The Voice Kids", Sara James - na Eurowizji dla dzieci zajęła drugie miejsce. Kolejnymi uczestnikami, którzy przewinęli się przez scenę w TVP, a następnie reprezentowali Polskę w konkursie, byli: Ala Tracz (2020), Laura Bączkiewicz (2022), Maja Krzyżewska (2023) oraz Dominik Arim (2024).

