"Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek" - taki wpis pojawił się na oficjalnym profilu Magdy Umer na Facebooku, podpisany przez jej synów.

Pod koniec sierpnia z powodów zdrowotnych odwołano jej występy. W ostatnim opublikowanym wpisie z 21 września zacytowała wiersz Wisławy Szymborskiej. "Trzymajmy się na litość boską, jak mawiał wiadomo kto" - zakończyła.

Na kilka godzin przed opublikowaniem informacji o śmierci Magdy Umer pojawiła się wiadomość, że 15 grudnia Teatr Telewizji TVP pokaże wyreżyserowany przez nią spektakl "Biała bluzka", oparty na opowiadaniu, które Agnieszka Osiecka napisała w 1988 roku.

"To poruszająca historia kobiety zakochanej w opozycjoniście niemogącej sobie poradzić ze sobą i z Polską lat stanu wojennego. Tytułowa biała bluzka była znakiem przystosowania do życia w kraju zakazów i nakazów, cenzury, opozycji, stempelków i więźniów politycznych. Kraju braku wolności, w którym tylko fantazja podlewana alkoholem, miłość, przyjaźń i poczucie humoru pozwalały w pełni smakować życie" - czytamy w opisie monodramu, w którym występuje Krystyna Janda.

Kim była Magda Umer?

Debiutowała pod koniec lat 60. w kabaretach studenckich. W 1969 r. została dopuszczona do udziału w konkursie "Debiutów" na Festiwalu w Opolu, na którym otrzymała wyróżnienie za wykonanie kompozycji "Jedź na urlop, Romeo". Miesiąc później z piosenką "Jestem cała w twoich rękach…" zwyciężyła na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej.

W 1970 r. z utworem "Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie…" wygrała podczas kolejnej edycji FAMY, a w następnym roku piosenka zapewniła jej nagrodę na Festiwalu w Opolu.

Współtworzyła scenariusz koncertu "Polska poezja śpiewana", który odbył się w ramach 12. i 13. KFPP w Opolu. Wielokrotnie występowała na scenie tego święta polskiej piosenki. To właśnie w Opolu wystawiono wyreżyserowany przez nią pamiętny koncert "Zielono mi" (1997), przygotowany w hołdzie Agnieszce Osieckiej.

W 2015 r. otrzymała Grand Prix tego festiwalu za "całokształt opolski".

Miuosh o planach na święta: Otoczka jeżdżenia rodzinnego i napięcia nie wpływa dobrze na ludzi Newseria Lifestyle/informacja prasowa