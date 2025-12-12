25. odsłona Ostróda Reggae Festival odbędzie się w dniach 23-26 lipca 2026 r. Z okazji okrągłego jubileuszu organizatorzy postanowili zaprosić ikonę ruchu roots reggae - Burning Speara.

"Przez ponad pięć dekad i na dziesiątkach albumów Burning Spear niesie pochodnię politycznego aktywisty Marcusa Garveya, poprzez teksty i rytmy promując samostanowienie i niezależność potomków afrykańskich niewolników oraz przesłanie miłości i pokoju dla całego świata. To jego przyjaciel Bob Marley zachęcił go do odwiedzenia Studio One, gdzie Spear nagrał swoje dwa pierwsze klasyczne albumy: 'Burning Spear' i 'Rocking Time'" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Widzę muzykę jako życie. Widzę muzykę jako inspirację" - mówił 80-letni obecnie wokalista z Jamajki.

Burning Spear gwiazdą Ostróda Reggae Festival 2026

Trzynaście jego albumów otrzymało nominacje do nagrody Grammy, a dwa z nich, "Calling Rastafari" (2000) i "Jah is Real" (2009), zostały nagrodzone za najlepszy album reggae. Jego najnowsza płyta "No Destroyer" (2024) zaznaczyła się jako udany powrót i również była nominowana do Grammy.

Burning Spear przyszedł na świat jako Winston Rodney w St. Ann na Jamajce, już w momencie wydania swojego pierwszego singla w 1969 roku przyjął pseudonim Burning Spear od Jomo Kenyatta, który był więziony przez kolonialny rząd brytyjski, a potem został pierwszym prezydentem Kenii. "Wierzę w ludzi, którzy będą bronić tego, w co wierzą, nie tylko dla siebie, ale i dla swojego narodu. I właśnie to robił Jomo" - mówi wokalista.

"Musimy pamiętać, że żadna siła nie jest silniejsza od muzyki" - to słowa ikony reggae, która w 2025 r. była jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festivalu.

