Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na rynku w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar.

Zagraniczną gwiazdą imprezy w Polsacie będzie Thomas Anders from Modern Talking & Band. Do przebojów niemieckiego wokalisty bawią się kolejne pokolenia fanów.

Na scenie pojawią się również wykonawcy związani ze sceną disco: Zenek Martyniuk i grupa Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Edyta Górniak wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025

Do grona tych wykonawców dołączyła właśnie diva polskiej sceny muzycznej - Edyta Górniak. Pomponik pokazał zdjęcia gwiazdy sprzed siedziby Polsatu, gdzie wokalistka dopinała ostatnie szczegóły swojego występu w Toruniu.

"Lista przebojów, które wykona piosenkarka, pozostaje tajemnicą, ale można być pewnym, że widzowie Polsatu oraz publiczność zgromadzona na toruńskim rynku, będą świadkami wyjątkowej muzycznej uczty" - czytamy w Pomponiku.

Dodajmy, że wokalistka w maju była jedną z gwiazd koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki?" podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

Sylwestrowa Moc Przebojów z rynku w Toruniu będzie transmitowana 31 grudnia od 19:45 w Polsacie i Interii!

