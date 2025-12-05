Największe gwiazdy na Sylwestrowej Mocy Przebojów! To będzie wyjątkowe wydarzenie

"Tak wielu gwiazd na Sylwestrze Polsatu jeszcze nie było! To będzie niezapomniana noc. Niech Sylwestrowa Moc Przebojów będzie z Wami!" - zachęca Polsat.

Na scenie wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamieniczek toruńskiego rynku zaśpiewają Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar. To jednak nie wszystkie gwiazdy, które zobaczymy na sylwestrze z Polsatem.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025: kto zagra?

Do wspomnianych wcześniej artystów dołączą również największe polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki tanecznej. "W mijającym roku 'Mandacik' rządził na koncertach, w lecie rozbrzmiewał na nadbałtyckich promenadach, jesienią rozgrzewał wszystkie domówki. To oczywiste, że zostanie 'wręczony' też na Sylwestrze Polsatu" - to oczywiście zapowiedź występu Zenka Martyniuka i grupy Łobuzy. Oprócz nich zobaczymy i usłyszymy także Skolima, Sławomira i Kajrę, Marcina Millera z zespołem Boys, Magdę Narożną i Pięknych i Młodych oraz Norbiego.

Zagranicznej gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów też nie trzeba nikomu przedstawiać. Do hitów Thomasa Andersa (Modern Talking & Band) bawią się już kolejne pokolenia odbiorców.

Patronami medialnym wydarzenia są: Interia, Radio Zet, Fakt. Sylwestrowa Moc Przebojów jest organizowana przy współpracy Miasta Toruń i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Sylwestrowa Moc Przebojów z rynku w Toruniu będzie transmitowana 31 grudnia od 19:45 w Polsacie!

