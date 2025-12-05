Największe gwiazdy na Sylwestrowej Mocy Przebojów! To będzie wyjątkowe wydarzenie

Oliwia Kopcik

"Już 31 grudnia w Toruniu znów rozbłyśnie cała plejada gwiazd" - zapowiada telewizja Polsat. Sylwestrowa Moc Przebojów powróci do stolicy kujawsko-pomorskiego, by ponownie zapewnić widzom "najlepszą zabawę we wszechświecie". "Czegoś takiego nie widział nawet Kopernik" - dodają organizatorzy.

Mężczyzna w ciemnym garniturze śpiewa do mikrofonu na tle jasnych, rozmytych świateł, które tworzą efektowną, zieloną scenerię.
Thomas Anders zaśpiewa podczas Sylwestrowej Mocy PrzebojówKrzysztof RadzkiReporter

"Tak wielu gwiazd na Sylwestrze Polsatu jeszcze nie było! To będzie niezapomniana noc. Niech Sylwestrowa Moc Przebojów będzie z Wami!" - zachęca Polsat.

Na scenie wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamieniczek toruńskiego rynku zaśpiewają Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar. To jednak nie wszystkie gwiazdy, które zobaczymy na sylwestrze z Polsatem.

Weronika Figiel
Sylwestrowa Moc Przebojów 2025: kto zagra?

Do wspomnianych wcześniej artystów dołączą również największe polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki tanecznej. "W mijającym roku 'Mandacik' rządził na koncertach, w lecie rozbrzmiewał na nadbałtyckich promenadach, jesienią rozgrzewał wszystkie domówki. To oczywiste, że zostanie 'wręczony' też na Sylwestrze Polsatu" - to oczywiście zapowiedź występu Zenka Martyniuka i grupy Łobuzy. Oprócz nich zobaczymy i usłyszymy także Skolima, Sławomira i Kajrę, Marcina Millera z zespołem Boys, Magdę Narożną i Pięknych i Młodych oraz Norbiego.

Zagranicznej gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów też nie trzeba nikomu przedstawiać. Do hitów Thomasa Andersa (Modern Talking & Band) bawią się już kolejne pokolenia odbiorców.

Patronami medialnym wydarzenia są: Interia, Radio Zet, Fakt. Sylwestrowa Moc Przebojów jest organizowana przy współpracy Miasta Toruń i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Sylwestrowa Moc Przebojów z rynku w Toruniu będzie transmitowana 31 grudnia od 19:45 w Polsacie!

