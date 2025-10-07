Telewizja Polsat ponownie przywita Nowy Rok z widzami podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. W ramach hucznej imprezy 31 grudnia największe gwiazdy polskiej estrady zaprezentują swoje taneczne hity na wyjątkowej scenie. Choć dokładny harmonogram i muzyczni goście wydarzenia pozostają jeszcze tajemnicą, stacja spieszy z innymi ogłoszeniami. Wiemy, gdzie odbędzie się w tym roku wielka, sylwestrowa impreza!

Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kulawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika.

Ubiegłoroczny koncert Polsatu okazał się ogromnym sukcesem - zgromadził średnio ponad 3 mln widzów przed telewizorami. W kulminacyjnym momencie, tuż przed północą, noworoczny toast ze stacją wznosiło ponad 4 mln oglądających. Tym razem organizatorzy postanowili podnieść sobie poprzeczkę i zamierzają zaprezentować koncert w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie. Polsat zaprosił do udziału w wydarzeniu rekordową liczbę gwiazd!

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 - sceniczne powroty, jubileusze i radiowe przeboje

Jak zapowiadają twórcy show, na toruńskiej scenie zaprezentują się najgorętsze nazwiska naszego rodzimego show-biznesu. Widzowie zobaczą zarówno wielkie powroty, jak i wzruszające jubileusze, a także będą mieli okazję bawić się do hitów radiowych minionego roku. Będzie to podróż przez wiele gatunków muzycznych - od rozgrzewających, latynoskich rytmów, przez przebojowy pop, aż po najostrzejsze kawałki z rockowym pazurem.

Sylwester Polsatu po raz kolejny w Toruniu!

Impreza z pewnością nie wybrzmiałaby tak doskonale, gdyby nie wyjątkowa sceneria, w której już rok temu Telewizja Polsat zdecydowała się zorganizować huczne wydarzenie. Toruński Rynek Staromiejski i jego przyległe uliczki stanowią naturalną, kolorową scenografię, która nadaje sylwestrowej imprezie niepowtarzalnego klimatu. Supernowoczesna scena ponownie zostanie w tym roku wkomponowana w baśniowe, zabytkowe kamienice z XIII i XIV wieku, które wpisane są na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Muzycznego show w takim anturażu zdecydowanie nie można przegapić!

