Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie zawita do Torunia! W ubiegłym roku imprezę Polsatu oglądało średnio 3 mln widzów

Choć do Sylwestra pozostało jeszcze kilka miesięcy, Telewizja Polsat spieszy z ogłoszeniami i zapowiada coroczną imprezę, na której bawić się będą tysiące Polaków. W tym roku huczna Sylwestrowa Moc Przebojów ponownie zawita do wyjątkowego miejsca - Torunia! Koncerty odbędą się na Rynku Staromiejskim, gdzie stanie pokaźna scena, na której wystąpią topowe gwiazdy naszej rodzimej estrady.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024 na toruńskiej starówce
Sylwestrowa Moc Przebojów 2024 na toruńskiej starówcePawel WodzynskiEast News

Telewizja Polsat ponownie przywita Nowy Rok z widzami podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. W ramach hucznej imprezy 31 grudnia największe gwiazdy polskiej estrady zaprezentują swoje taneczne hity na wyjątkowej scenie. Choć dokładny harmonogram i muzyczni goście wydarzenia pozostają jeszcze tajemnicą, stacja spieszy z innymi ogłoszeniami. Wiemy, gdzie odbędzie się w tym roku wielka, sylwestrowa impreza!

Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kulawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika.

Ubiegłoroczny koncert Polsatu okazał się ogromnym sukcesem - zgromadził średnio ponad 3 mln widzów przed telewizorami. W kulminacyjnym momencie, tuż przed północą, noworoczny toast ze stacją wznosiło ponad 4 mln oglądających. Tym razem organizatorzy postanowili podnieść sobie poprzeczkę i zamierzają zaprezentować koncert w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie. Polsat zaprosił do udziału w wydarzeniu rekordową liczbę gwiazd!

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 - sceniczne powroty, jubileusze i radiowe przeboje

Jak zapowiadają twórcy show, na toruńskiej scenie zaprezentują się najgorętsze nazwiska naszego rodzimego show-biznesu. Widzowie zobaczą zarówno wielkie powroty, jak i wzruszające jubileusze, a także będą mieli okazję bawić się do hitów radiowych minionego roku. Będzie to podróż przez wiele gatunków muzycznych - od rozgrzewających, latynoskich rytmów, przez przebojowy pop, aż po najostrzejsze kawałki z rockowym pazurem.

Sylwester Polsatu po raz kolejny w Toruniu!

Impreza z pewnością nie wybrzmiałaby tak doskonale, gdyby nie wyjątkowa sceneria, w której już rok temu Telewizja Polsat zdecydowała się zorganizować huczne wydarzenie. Toruński Rynek Staromiejski i jego przyległe uliczki stanowią naturalną, kolorową scenografię, która nadaje sylwestrowej imprezie niepowtarzalnego klimatu. Supernowoczesna scena ponownie zostanie w tym roku wkomponowana w baśniowe, zabytkowe kamienice z XIII i XIV wieku, które wpisane są na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Muzycznego show w takim anturażu zdecydowanie nie można przegapić!

