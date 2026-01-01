Za nami Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie, która wyróżniała się różnorodnym, przepełnionym muzyczną energią programem na tle innych stacji. Widzowie docenili przygotowany repertuar i plejadę zaproszonych gwiazd, rzucając się w wir szalonej zabawy. W trakcie koncertu Polsat okazał się najchętniej oglądaną stacją w grupach komercyjnych. Wśród osób w wieku 16-34 lat był bezkonkurencyjny - zyskując 31% udziałów. Numerem jeden był także w grupie 16-59.

Wyjątkowym osiągnięciem jest także zgromadzenie niemal 3,3 mln widzów w momencie toastu noworocznego. Z Polsatem o północy świętowało tyle osób, że stał się on absolutnym numerem 1.

W Polsacie obecna była cała plejada gwiazd. Czyje występy zaskoczyły najbardziej?

Na wysoką oglądalność Polsatu złożyły się zarówno szampańska atmosfera, profesjonalni prowadzący oraz największe gwiazdy estrady i giganci muzyki tanecznej. Na scenie wystąpili m.in. Edyta Górniak, śpiewająca międzynarodowy przebój "Can't Get You Out Of My Head" z repertuaru Kylie Minogue, Majka Jeżowska z hitem "A ja wolę moją mamę", Enej i ich "Skrzydlate ręce", Smolasty z poruszającą balladą "Nim zajdzie słońce", Big Cyc z kultowym utworem "Makumba", Marcin Miller z zespołem Boys i ich znana "Wolność", a także Beata Kozidrak z Bajmem i piosenką "Co mi Panie dasz".

Gwiazdą wieczoru był Thomas Anders z Modern Talking & Band. Niemiec wykonał wielkie hity zespołu - "You're My Heart, You're My Soul" i "Geronimo's Cadillac". Podczas występu Urszuli na scenie pojawili się także goście specjalni - Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, którzy wygrali ostatnią edycję "Tańca z gwiazdami". Na sylwestrze zaprezentowali nowy układ taneczny do piosenki "Dmuchawce, latawce, wiatr".

Wyjątkowym momentem wieczoru okazał się również premierowy występ Edyty Górniak i Miuosha, znanego z roli jurora w "Must Be The Music". Tuż po północy duet ten zaśpiewał ponadczasowy przebój "Forever Young" z repertuaru Alphaville.

W szampański nastój pomógł wejść publiczności niezawodny skład prowadzących: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Ilona Krawczyńska i Maciej Rock, Julia Żugaj i Adam Zdrójkowski, Olek Sikora oraz Kamil Baleja.

Co piszą widzowie o Sylwestrowej Mocy Przebojów?

W sieci nie brakuje komentarzy widzów, którzy z przyjemnością oglądali Polsat w ostatni wieczór 2025 roku. "Super widowisko", "Fajny wybór wykonawców. Starsi i młodsi, dla każdego coś miłego", "Byłem na żywo, był ogień!", "Było świetnie!!! Jak co roku, jak sylwester, to tylko z Polsatem", "Było mega, jak zawsze. Cudowni prowadzący", "Super show i widowisko" - czytamy na facebookowym profilu stacji.

