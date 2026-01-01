Widzowie Polsatu powitali nowy rok podczas hucznej Sylwestrowej Mocy Przebojów. Na Rynku Staromiejskim w Toruniu stanęła widowiskowa scena, komponująca się z bajkowymi kamienicami. Koncert obfitował w taneczne przeboje, plejadę polskich gwiazd i świetną zabawę aż do nocy.

Swoimi występami wieczór uświetnili m.in. Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Kuba i Kuba, Skolim, Sławomir i Kajra czy Zenek Martyniuk. Nie zabrakło także zagranicznej gwiazdy - na scenie zaprezentował się Thomas Anders from Modern Talking & Band.

Beata Kozidrak zachwyciła widzów sylwestra Polsatu. "Co za forma!"

Prawdziwą gwiazdą wieczoru okazała się jednak Beata Kozidrak, która wraz z zespołem Bajm porwała do tańca publiczność swoimi legendarnymi przebojami. Nie zabrakło hitu "Co mi Panie dasz", a także poruszającej ballady "Ta sama chwila". Artystka prezentowała się zjawiskowo, najpierw ubierając wyrazisty, różowy kostium, a następnie prezentując się w błyszczącej, cekinowej sukience.

Na scenie u boku Beaty pojawiła się jej córka, Katarzyna Pietras, która tradycyjnie zaśpiewała w chórkach. Nie zabrakło rockowych popisów muzyków z Bajmu oraz widowiskowych efektów pirotechnicznych.

Widzowie Polsatu długo czekali na sylwestrowy występ Kozidrak i nie zawiedli się! Tuż po imprezie wyrazili swój zachwyt w mediach społecznościowych. "Co za forma!", "Megaaa, a kreacja sztos", "Beata dała czadu! Najlepsza gwiazda 2025", "Beata była niesamowita", "Rakieta!", "Wróciłaś, Beatko!", "Klasa i kunszt zawsze w cenie. Pani Beato, jest Pani fantastyczna", "Jesteś wielką artystką Beatka, nikt ci nie dorówna" - czytamy w komentarzach na Instagramie i Facebooku.

Ten rok nie był łatwy dla Beaty Kozidrak. Artystka wróciła na scenę po długiej chorobie

2025 rok nie należał do łatwych dla Beaty Kozidrak. Artystka zmuszona była zniknąć na wiele miesięcy z życia publicznego, odwołując wszelkie zobowiązania zawodowe, takie jak koncerty czy festiwale. Powodem nagłej decyzji artystki była poważna choroba i potrzeba hospitalizacji. Dopiero pod koniec roku gwiazda wyznała, że walczyła z nowotworem.

Do pełni sił artystka wróciła dopiero pod koniec lata. To wtedy zdecydowała się ponownie pojawić na scenie - najpierw w ramach kilku gościnnych występów m.in. na Dniach Pszczyny, festiwalu ZORZA, Męskim Graniu czy Magicznym Zakończeniu Wakacji, a następnie na długo wyczekiwanym własnym koncercie "House of Beata". Liderka Bajmu 29 listopada zagrała w Łodzi wraz z zespołem Kamp!, prezentując fanom nowe, elektroniczne aranżacje swoich największych przebojów.

Sylwestrowy występ Beaty Kozidrak miał więc wyjątkowe znaczenie. Choć przez ostatnie miesiące kultowa piosenkarka nie była w stanie spotykać się ze swoimi fanami, rok zakończyła tam, gdzie czuje się najlepiej - właśnie na scenie.

