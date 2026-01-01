Sławomir i Kajra zdradzili nam sekret! Co ujawnili na Sylwestrowej Mocy Przebojów?

Na sylwestrowej scenie w Toruniu, dla zebranych na rynku i przed telewizorami, zaśpiewali: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Nie zabrakło również przedstawicieli muzyki tanecznej, wśród których znaleźli się: Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Sławomir i Kajra na Sylwestrowej Mocy Przebojów: "Bardzo dużo się nauczyliśmy"

Oliwia Kopcik, Interia Muzyka: Jaki to był dla was rok? Mam nadzieję, że pełen sukcesów.

Sławomir: - No ciągle razem, więc to naprawdę jest wielki sukces, że Kajra ze mną wytrzymała kolejny rok, bardzo się z tego cieszymy (śmiech).

Kajra: - Myślę, że bardzo dużo się nauczyliśmy, bardzo dużo nowych rzeczy wynieśliśmy, więc jesteśmy przygotowani na nowy, 2026 rok.

Robicie postanowienia noworoczne? Czy jednak jak się czegoś chce, to nie ma co czekać do stycznia?

Sławomir: - No ja mam zawsze takie postanowienie, że nie schudnę, postaram się je dowieźć. Mam też takie postanowienie, żeby dać naszym fanom przynajmniej pięć nowych teledysków w tym nowym roku. Dlatego warto subskrybować nasz kanał, bo będzie się na nim bardzo dużo działo. I mam takie postanowienie też, żeby mieć więcej czasu dla rodziny w górach, z którą się bardzo dawno nie widziałem.

Właśnie miałam pytać o plany na następny rok - będą teledyski i jeszcze na coś czekamy?

Kajra: - Na fantastyczne koncerty, których już jest naprawdę dosyć dużo, więc myślę, że zobaczymy się w całej Polsce - i nie tylko, bo wiem, że wracamy też do Ameryki, cudownie będzie spotkać się znowu z Polonią. Mamy też kolejne nowe pomysły - oprócz piosenek i teledysków, które jeszcze musimy wypuścić.

Sławomir: - Zdradzimy ci coś, jeszcze nikomu, żeśmy tego nie zdradzali. Interia Muzyka, ja to powiem, słuchajcie: mamy teledysk, w którym zagrała największa gwiazda polskiego kina i on się ukaże w nowym roku, subskrybujcie kanał Sławomira.

I pewnie nie mogę zapytać, kto to?

Sławomir: - Zapytać możesz, ale jeszcze tego nie zdradzimy.

Kajra: - To będzie taki teledysk, po którym...

Sławomir: - ...albo będzie bardzo dobrze, albo bardzo źle (śmiech).

Kajra: - Tutaj jeńców nie ma żadnych, może być różnie.

To zadam za to pytanie, które mnie bardzo nurtuje - czy można śpiewać "Miłość w Zakopanem" w Toruniu? Nikt tego nie sprawdza?

Sławomir: - Jak najbardziej można i uważam, że śpiewaliśmy tak głośno razem z publicznością, która się tutaj tak licznie zgromadziła, że nas w Zakopanem słyszeli.

Poproszę jeszcze o życzenia dla naszych czytelników.

Sławomir: - Wszystkim czytelnikom Interii Muzyka życzymy szczęśliwego nowego roku, żeby był pełen miłości, radości, pokoju, błogosławieństwa bożego w każdej dziedzinie... I muzyki rock-polo.

Kajra: - Żeby was niosło rock-polo! Do zobaczenia na koncertach!