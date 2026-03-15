Mick Jagger pokazał się z 38-letnią partnerką. Zachwycili na imprezie przed Oscarami
Mick Jagger pojawił się na imprezie Chanel poprzedzającej Oscary. Wraz ze swoją narzeczoną, Melanie Hamrick, przyciągali uwagę na czerwonym dywanie.
Mick Jagger jest liderem zespołu The Rolling Stones, z którym wylansował takie przeboje, jak "Paint It Black", "Brown Sugar" czy "Sympathy For The Devil". Zespół koncertuje od 1962 roku i nadal nie zwalnia tempa.
Wokalista nie jest znany tylko z działań muzycznych - niemałą ciekawość wzbudzało też zawsze jego życie prywatne. W 2014 roku muzyk poznał tancerkę baletową Melanie Hamrick i szybko zostali parą. Dwa lata później na świecie pojawił się ich syn - Deveraux.
Ta informacja wzbudza jeszcze większe zainteresowanie z powodu różnicy wieku: Mick Jagger ma obecnie 82 lata, a Melanie Hamrick - 38. To oznacza, że Hamrick jest młodsza od trójki dzieci Jaggera.
Teraz wokalista pojawił się na zamkniętej imprezie Chanel przed Oscarami. Wydarzenie odbyło się w Polo Lounge w Beverly Hills. Wspólnie ze swoją narzeczona zadali szyku na czerwonym dywanie. Oboje zdecydowali się założyć klasyczną czerń: Hamrick wybrała prześwitującą suknię, a rockman zamszową kurtkę, czarne spodnie oraz wygodne buty.
Zachwycili też zebranych swoją relacją - na czerwonym dywanie pozowali razem, nie szczędząc sobie czułości.