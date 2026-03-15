Mick Jagger jest liderem zespołu The Rolling Stones, z którym wylansował takie przeboje, jak "Paint It Black", "Brown Sugar" czy "Sympathy For The Devil". Zespół koncertuje od 1962 roku i nadal nie zwalnia tempa.

Wokalista nie jest znany tylko z działań muzycznych - niemałą ciekawość wzbudzało też zawsze jego życie prywatne. W 2014 roku muzyk poznał tancerkę baletową Melanie Hamrick i szybko zostali parą. Dwa lata później na świecie pojawił się ich syn - Deveraux.

Ta informacja wzbudza jeszcze większe zainteresowanie z powodu różnicy wieku: Mick Jagger ma obecnie 82 lata, a Melanie Hamrick - 38. To oznacza, że Hamrick jest młodsza od trójki dzieci Jaggera.

Mick Jagger z 44 lat młodszą partnerką. Zachwycili na imprezie w Beverly Hills

Teraz wokalista pojawił się na zamkniętej imprezie Chanel przed Oscarami. Wydarzenie odbyło się w Polo Lounge w Beverly Hills. Wspólnie ze swoją narzeczona zadali szyku na czerwonym dywanie. Oboje zdecydowali się założyć klasyczną czerń: Hamrick wybrała prześwitującą suknię, a rockman zamszową kurtkę, czarne spodnie oraz wygodne buty.

Zachwycili też zebranych swoją relacją - na czerwonym dywanie pozowali razem, nie szczędząc sobie czułości.

Melanie Hamrick i Mick Jagger Jon Kopaloff/WireImage Getty Images

