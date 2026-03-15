W nowej edycji "The Voice Kids" w fotelach trenerskich zasiadają Cleo oraz debiutujący w rolach trenerów producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. Zastąpili oni Dawida Kwiatkowskiego i duet Afromental, czyli Tomsona i Barona.

Pierwszy odcinek nowej serii został wyemitowany 28 lutego. Obecnie trwają przesłuchania w ciemno.

"The Voice Kids": widzowie już mają faworytkę!

13-letnia Pola Dębno-Artwińska zdecydowała wykonać się na scenie "The Voice Kids" utwór "Faith" Steviego Wondera i Ariany Grande. Zadedykowała występ swojej siostrze bliźniaczce, która urodziła się z Zespołem Downa.

Młoda wokalistka przekonała do siebie wszystkich trenerów. "To, jaką ty masz energię... (...) Jak ja się tylko odwróciłam, zobaczyłam, jak ty tu wywijasz, jak zbierasz energię od ludzi. Niesamowite" - komentowała później Blanka. "Jesteś dojrzałą wokalistką (...). Masz tę świadomość, jak siebie przedstawić na scenie. To mnie kupiło w stu procentach" - komplementowała z kolei Cleo.

Występ Poli zdobył także uznanie widzów. "Mocny punkt programu!", "Jesteś mega. Kibicujemy Ci do końca!", "Rekin sceny!", "To było przepiękne, rozwaliła system", "Prawdziwa lwica sceniczna! Rewelacyjny występ" - takie komentarze można przeczytać w mediach społecznościowych.

Ostatecznie dziewczynka postanowiła kontynuować zmagania w programie w drużynie Tribbsa.

