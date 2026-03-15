Nowe informacje w sprawie zdrowia Dolly Parton. "Musiałam się odbudować"

Dolly Parton to niekwestionowana legenda country. Zaczęła nagrywać jako 13-latka, a w latach 70. była już znana całemu światu. Od lat też udziela się społecznie. Poprzez założoną przez siebie fundację rozwijała czytelnictwo dzieci, wspierała osoby homoseksualne, zatrudniała do pracy osoby z biednych regionów, a także organizowała zbiórki i datki dla potrzebujących.

Pod koniec 2025 roku piosenkarka przekazała, że zmuszona jest przesunąć swoją rezydenturę koncertową w Las Vegas - seria występów w Colosseum at Caesars Palace została przeniesiona na 2026 rok. Powodem był stan zdrowia wokalistki, a te informacji mocno zaniepokoiły fanów. "Nie sądzę, że Bóg skończył ze mną i ja też jeszcze nie skończyłam pracować. Chciałam, żebyście wiedzieli, że nie umieram. Krąży mnóstwo plotek i pomyślałam, że jeśli usłyszycie to ode mnie, będziecie wiedzieć, że wszystko ze mną w porządku" - przekazała wtedy, by uspokoić swoich wielbicieli.

Dolly Parton pokazała się publicznie po przerwie. "Wróciłam do normy"

Teraz, po kilku miesiącach przerwy, Dolly Parton pojawiła się na inauguracji kolejnego sezonu Dollywood. "Robiłam wiele rzeczy. Nie koncertowałam, jak wiecie, miałam kilka drobnych problemów zdrowotnych i dobrze się nimi zajęliśmy" - przekazała fanom, dodając, że bardzo cieszy się z powrotu do zdrowia.

"Po prostu się trochę wykończyłam i wyczerpałam, opłakując Carla i przez wiele innych drobnych spraw. Musiałam się odbudować - duchowo, emocjonalnie i fizycznie. Ale wszystko jest dobrze. To mnie nie zatrzymało. Wróciłam do normy". - dodała.

Wspomniała również swojego zmarłego męża, którego pożegnała w ubiegłym roku. "Nie sądzę, żebym kiedykolwiek jeszcze wyszła za mąż. Myślę, że Carl Dean czeka na mnie po drugiej stronie. A jeśli pojawiłabym się u bram nieba z kimś innym, nie spodobałoby mu się to. Powiedziałby: 'Kto to taki? Zostaw go przed bramą, a jeśli Pan będzie chciał go wpuścić, to go wpuści. Ty chodź tutaj do mnie'" - powiedziała.

Zdradziła też, jakie ma życiowe motto: "Nigdy nie zapominaj, kim jesteś, nigdy nie zapominaj, skąd pochodzisz, i zawsze wracaj do domu. Zawsze możesz wrócić do domu w swoim sercu i w swoim umyśle".

