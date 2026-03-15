19-letnia córka legendy rocka szykuje głośny debiut. Kim jest Violet Grohl?

Michał Boroń

29 maja pojawi się debiutancki album "Be Sweet To Me" Violet Grohl, 19-letniej córki Dave'a Grohla, lidera Foo Fighters i ostatniego perkusisty Nirvany. "Mocne riffy i surowe emocje... filmowy rozmach i subtelna produkcja" - zapowiada brytyjski NME.

Violet Grohl zapowiedziała premierę swojego albumu "Be Sweet To Me"Universal Music Polska

19-letnia Violet Grohl to najstarsza córka Dave'a Grohla i reżyserki Jordyn Blum. Gdy na jaw wyszedł pozamałżeński romans lidera Foo Fighters i ostatniego perkusisty Nirvany (owocem relacji z Jennifer Young jest kolejna córka), Violet zniknęła z mediów społecznościowych. Rockman poprosił żonę o wybaczenie i podkreślił, że będzie próbował naprawić swój związek.

Nastolatka starała się odciąć od rodzinnych kłopotów, skupiając się na pracy nad swoim debiutanckim albumem. Muzyką interesowała się od najmłodszych lat, a pierwszy profesjonalny występ zaliczyła w 2018 r., gdy miała zaledwie 12 lat. Na charytatywnym koncercie razem z ojcem zaśpiewała przebój "When We Were Young" z repertuaru Adele, a media na całym świecie odnotowały, że rośnie kandydatka na nową gwiazdę.

Troje elegancko ubranych osób pozuje wspólnie na tle ciemnej ścianki, kobieta po lewej ma na sobie czerwoną satynową sukienkę, mężczyzna w środku nosi czarny golf i okulary, a kobieta po prawej wybrała ciemnozieloną kreację na jedno ramię.
Violet Grohl i jej rodzice: Dave i Jordyn GrohlJeff Kravitz/FilmMagicGetty Images

Violet Grohl szykuje debiutancki album. Co już wiemy?

Zaliczyła też występy z żyjącymi muzykami Nirvany, wspierała wokalnie Becka i St. Vincent, pokazując, że jej twórczość będzie bliższa alternatywie. W dorobku ma też gościnny udział w piosenkach Foo Fighters: "Making a Fire" z płyty "Medicine at Midnight" (2020) i "Show Me How" z "But Here We Are" (2023).

29 maja do sprzedaży i serwisów streamingowych trafi jej debiutancki album "Be Sweet To Me", który zapowiadają single "THUM", "Applefish" i najnowszy "595" z teledyskiem w reżyserii Nikki Milan Houston.

Materiał na płytę powstał na przełomie 2024 i 2025 r. w domowym studiu producenta Justina Raisena (m.in. Kim Gordon, Charli XCX) w Los Angeles. Instrumentaliści pracujący nad płytą zebrali się w duchu The Wrecking Crew, legendarnych muzyków sesyjnych z lat 60. i 70.

"Ma wystarczająco dużo melodyjnego polotu, by odcisnąć na muzyce własne piętno" - chwali Consequence. "Mocne riffy i surowe emocje... filmowy rozmach i subtelna produkcja" - dodaje NME.

Głównym punktem odniesienia dla Violet pozostaje alternatywa z przełomu lat 80. i 90.

"W muzyce z tego okresu jest coś niezwykle potężnego, od przekazu po stronę wizualną. Jest autentyczna i surowa. Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, The Breeders, PJ Harvey, The Muffs, Björk, Alice in Chains, L7, Juliana Hatfield... Słucham tego od dziecka" - wymienia swoje inspiracje Violet Grohl.

Dodatkowo wokalistka wielką miłością darzy kino, szczególnie dorobek Davida Lyncha. Melodyjny utwór "Bug In A Cake" to nawiązanie do paranormalnych doświadczeń 19-latki po niedawnej przeprowadzce do domu zmarłej babci ze strony ojca - ukochanej osoby i "siły przewodniej" w życiu Violet. "Wyłącz telewizor, żeby znów się włączył / No dalej, babciu, włącz mi swoją ulubioną piosenkę" - śpiewa Violet Grohl.

Violet Grohl i szczegóły płyty "Be Sweet To Me" (tracklista):

1. "THUM"
2. "595"
3. "Bug In The Cake"
4. "Last Day I Loved You"
5. "Big Memory"
6. "Mobile Stars"
7. "Often Others"
8. "Applefish"
9. "Cool Buzz"
10. "Pool Of My Dream"
11. "Plastic Couch".

