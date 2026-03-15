19-letnia Violet Grohl to najstarsza córka Dave'a Grohla i reżyserki Jordyn Blum. Gdy na jaw wyszedł pozamałżeński romans lidera Foo Fighters i ostatniego perkusisty Nirvany (owocem relacji z Jennifer Young jest kolejna córka), Violet zniknęła z mediów społecznościowych. Rockman poprosił żonę o wybaczenie i podkreślił, że będzie próbował naprawić swój związek.

Nastolatka starała się odciąć od rodzinnych kłopotów, skupiając się na pracy nad swoim debiutanckim albumem. Muzyką interesowała się od najmłodszych lat, a pierwszy profesjonalny występ zaliczyła w 2018 r., gdy miała zaledwie 12 lat. Na charytatywnym koncercie razem z ojcem zaśpiewała przebój "When We Were Young" z repertuaru Adele, a media na całym świecie odnotowały, że rośnie kandydatka na nową gwiazdę.

Violet Grohl i jej rodzice: Dave i Jordyn Grohl Jeff Kravitz/FilmMagic Getty Images

Violet Grohl szykuje debiutancki album. Co już wiemy?

Zaliczyła też występy z żyjącymi muzykami Nirvany, wspierała wokalnie Becka i St. Vincent, pokazując, że jej twórczość będzie bliższa alternatywie. W dorobku ma też gościnny udział w piosenkach Foo Fighters: "Making a Fire" z płyty "Medicine at Midnight" (2020) i "Show Me How" z "But Here We Are" (2023).

29 maja do sprzedaży i serwisów streamingowych trafi jej debiutancki album "Be Sweet To Me", który zapowiadają single "THUM", "Applefish" i najnowszy "595" z teledyskiem w reżyserii Nikki Milan Houston.

Materiał na płytę powstał na przełomie 2024 i 2025 r. w domowym studiu producenta Justina Raisena (m.in. Kim Gordon, Charli XCX) w Los Angeles. Instrumentaliści pracujący nad płytą zebrali się w duchu The Wrecking Crew, legendarnych muzyków sesyjnych z lat 60. i 70.

"Ma wystarczająco dużo melodyjnego polotu, by odcisnąć na muzyce własne piętno" - chwali Consequence. "Mocne riffy i surowe emocje... filmowy rozmach i subtelna produkcja" - dodaje NME.

Głównym punktem odniesienia dla Violet pozostaje alternatywa z przełomu lat 80. i 90.

"W muzyce z tego okresu jest coś niezwykle potężnego, od przekazu po stronę wizualną. Jest autentyczna i surowa. Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins, The Breeders, PJ Harvey, The Muffs, Björk, Alice in Chains, L7, Juliana Hatfield... Słucham tego od dziecka" - wymienia swoje inspiracje Violet Grohl.

Dodatkowo wokalistka wielką miłością darzy kino, szczególnie dorobek Davida Lyncha. Melodyjny utwór "Bug In A Cake" to nawiązanie do paranormalnych doświadczeń 19-latki po niedawnej przeprowadzce do domu zmarłej babci ze strony ojca - ukochanej osoby i "siły przewodniej" w życiu Violet. "Wyłącz telewizor, żeby znów się włączył / No dalej, babciu, włącz mi swoją ulubioną piosenkę" - śpiewa Violet Grohl.

Violet Grohl i szczegóły płyty "Be Sweet To Me" (tracklista):

1. "THUM"

2. "595"

3. "Bug In The Cake"

4. "Last Day I Loved You"

5. "Big Memory"

6. "Mobile Stars"

7. "Often Others"

8. "Applefish"

9. "Cool Buzz"

10. "Pool Of My Dream"

11. "Plastic Couch".

