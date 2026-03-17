Anneke Van Giersbergen w sierpniu 2025 r. wróciła po latach do The Garthering, by na pięciu wyprzedanych koncertach w Nijmegen świętować 30-lecie płyty "Mandylion". Odbiór był tak entuzjastyczny, że zespół postanowił przedłużyć jubileusz i zaprezentować ten materiał na całym świecie. Jeden z przystanków odbędzie się podczas Mystic Festivalu w Stoczni Gdańskiej (3-6 czerwca).

Dodajmy, że nie wiadomo, czy Anneke nie wróci na stałe do The Gathering, bo z końcem 2025 r. po 16 latach zespół opuściła norweska wokalistka Silje Wergeland.

Anneke Van Giersbergen wraca do Polski na solowe koncerty

Anneke zadebiutowała w barwach - początkowo nastrojowego death / doommetalowego - The Gathering w 1995 roku na wspomnianym albumie "Mandylion", urzekając cały świat swoim zjawiskowym głosem.

Po nagraniu z formacją sześciu płyt, van Giersbergen rozstała się z The Gathering w 2007 roku, zakładając najpierw własny zespół Agua De Annique, a następnie rozpoczynając trwającą do dziś karierę solową, która w ubiegłej dekadzie przeplatała się z udziałem wokalistki w projekcie The Gentle Storm (u boku muzycznego wirtuoza Arjena Lucassena) i progmetalowym zespole Vuur.

Poza tym gościnnie brała udział w nagraniach tak różnych muzyków i grup jak m.in. Napalm Death, Farmer Boys, Novembers Doom, Moonspell, Ayreon, Devin Townsend, Anathema, Amorphis, Within Temptation i John Wetton.

Pod koniec listopada Anneke Van Giersbergen pojawi się w Polsce na dwóch solowych koncertach pod szyldem "Echoes In November - Fall 2026 Tour". Wydarzenia w Krakowie (Hype Park, 21 listopada) i Warszawie (Proxima, 22 listopada) związane będą z promocją nadchodzącego wydawnictwa "La Vie, La Mort, L'Amour" (fr. życie, śmierć, miłość).

"Jej piosenki to miks popowej słodyczy, rockowego drive'u, a także folkowo-songwriterskiej intymności. Umie wszystko - na najwyższym poziomie. Przekonajcie się sami! Jeśli szukacie idealnie skrojonych piosenek między popem, folkiem a subtelnymi zakamarkami rocka, musicie jej posłuchać. Ten głos rozbroi dosłownie każdego" - zapowiadają organizatorzy z Knock Out Productions i Iron Realm Productions.

Płytę stworzą utwory z trzyczęściowego cyklu EP-ek: "La Vie", "La Mort" (premiera 27 marca) i "L'Amour" (data premiery jeszcze nie została ujawniona).

Robert Wiewióra zmierzył się z hitem Maanamu. Miuosh: To jest takie ciężkie Polsat Promocja