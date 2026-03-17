"Ten głos rozbroi dosłownie każdego". Anneke van Giersbergen wraca do Polski
Pod koniec listopada na dwa solowe koncerty do Polski przyjedzie Anneke van Giersbergen, znana przede wszystkim jako wokalistka kultowej niderlandzkiej grupy The Gathering. W naszym kraju promować będzie materiał z nadchodzącego wydawnictwa "La Vie, La Mort, L'Amour".
Anneke Van Giersbergen w sierpniu 2025 r. wróciła po latach do The Garthering, by na pięciu wyprzedanych koncertach w Nijmegen świętować 30-lecie płyty "Mandylion". Odbiór był tak entuzjastyczny, że zespół postanowił przedłużyć jubileusz i zaprezentować ten materiał na całym świecie. Jeden z przystanków odbędzie się podczas Mystic Festivalu w Stoczni Gdańskiej (3-6 czerwca).
Dodajmy, że nie wiadomo, czy Anneke nie wróci na stałe do The Gathering, bo z końcem 2025 r. po 16 latach zespół opuściła norweska wokalistka Silje Wergeland.
Anneke Van Giersbergen wraca do Polski na solowe koncerty
Anneke zadebiutowała w barwach - początkowo nastrojowego death / doommetalowego - The Gathering w 1995 roku na wspomnianym albumie "Mandylion", urzekając cały świat swoim zjawiskowym głosem.
Po nagraniu z formacją sześciu płyt, van Giersbergen rozstała się z The Gathering w 2007 roku, zakładając najpierw własny zespół Agua De Annique, a następnie rozpoczynając trwającą do dziś karierę solową, która w ubiegłej dekadzie przeplatała się z udziałem wokalistki w projekcie The Gentle Storm (u boku muzycznego wirtuoza Arjena Lucassena) i progmetalowym zespole Vuur.
Poza tym gościnnie brała udział w nagraniach tak różnych muzyków i grup jak m.in. Napalm Death, Farmer Boys, Novembers Doom, Moonspell, Ayreon, Devin Townsend, Anathema, Amorphis, Within Temptation i John Wetton.
Pod koniec listopada Anneke Van Giersbergen pojawi się w Polsce na dwóch solowych koncertach pod szyldem "Echoes In November - Fall 2026 Tour". Wydarzenia w Krakowie (Hype Park, 21 listopada) i Warszawie (Proxima, 22 listopada) związane będą z promocją nadchodzącego wydawnictwa "La Vie, La Mort, L'Amour" (fr. życie, śmierć, miłość).
"Jej piosenki to miks popowej słodyczy, rockowego drive'u, a także folkowo-songwriterskiej intymności. Umie wszystko - na najwyższym poziomie. Przekonajcie się sami! Jeśli szukacie idealnie skrojonych piosenek między popem, folkiem a subtelnymi zakamarkami rocka, musicie jej posłuchać. Ten głos rozbroi dosłownie każdego" - zapowiadają organizatorzy z Knock Out Productions i Iron Realm Productions.
Płytę stworzą utwory z trzyczęściowego cyklu EP-ek: "La Vie", "La Mort" (premiera 27 marca) i "L'Amour" (data premiery jeszcze nie została ujawniona).