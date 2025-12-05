Plejada gwiazd w świątecznej piosence Polsatu. "Święta Marzeń" w zupełnie nowej aranżacji

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Telewizja Polsat ponownie wprowadza widzów w wyjątkowy świąteczny nastrój. 5 grudnia w programie "halo tu polsat" zaprezentowano premierowo teledysk do piosenki "Święta Marzeń" w nowej aranżacji i w odmienionej warstwie wokalnej. Jak wygląda efekt końcowy? Przekonajcie się sami!

Uśmiechnięta para w świątecznych swetrach stoi razem przy ozdobionych lampkami drzwiach, kobieta ma na głowie opaskę z czerwonymi rogami renifera.
Polsat zapowiada "Święta Marzeń"!YouTube @Polsatmateriały promocyjne

Plejada gwiazd Polsatu nadała utworowi "Święta marzeń" wyjątkowy, pełen serdeczności charakter. W tegorocznym teledysku wystąpili: Paulina Sykut-Jeżyna, Tomasz Wolny, Ewa Wachowicz, Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży, Maciej Rock, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Ola Filipek, Olek Sikora, Rafał Maserak, Stefano Terrazzino, Ilona i Milena Krawczyńskie, Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Bożydar Iwanow, Jurek Mielewski, Łukasz "Juras" Jurkowski, Agnieszka Gozdyra, Patrycja Kazadi, Adam Zdrójkowski, Ewelina Ruckgaber, Aleksander Mackiewicz, Ela Romanowska i Wiesław Nowobilski.

Polsat ogłasza "Święta Marzeń". Nastrojowej piosence towarzyszy teledysk

Za reżyserię klipu odpowiada Grzegorz Mołda, za scenografię Paulina Szpila, a za zdjęcia Adam Piętkiewicz. Produkcję przygotował Zespół Autopromocji Antenowej i Oprawy Telewizji Polsat, natomiast postprodukcję zrealizował Xantus TV Sp. z o.o. Muzykę skomponował Rafał Kulczycki (Sirens), za produkcję muzyczną odpowiada Wojciech Psiuk (Sirens), zaś utorką tekstu jest Daria Druzgała.

Zobacz również:

Thomas Anders zaśpiewa podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów
Sylwestrowa Moc Przebojów

Największe gwiazdy na Sylwestrowej Mocy Przebojów! To będzie wyjątkowe wydarzenie

Oliwia Kopcik
Oliwia Kopcik
Tak wyglądała praca na planie świątecznego klipu. Cała ekipa w komplecie!PolsatPolsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze