Plejada gwiazd w świątecznej piosence Polsatu. "Święta Marzeń" w zupełnie nowej aranżacji

Telewizja Polsat ponownie wprowadza widzów w wyjątkowy świąteczny nastrój. 5 grudnia w programie "halo tu polsat" zaprezentowano premierowo teledysk do piosenki "Święta Marzeń" w nowej aranżacji i w odmienionej warstwie wokalnej. Jak wygląda efekt końcowy? Przekonajcie się sami!