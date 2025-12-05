Plejada gwiazd w świątecznej piosence Polsatu. "Święta Marzeń" w zupełnie nowej aranżacji
Telewizja Polsat ponownie wprowadza widzów w wyjątkowy świąteczny nastrój. 5 grudnia w programie "halo tu polsat" zaprezentowano premierowo teledysk do piosenki "Święta Marzeń" w nowej aranżacji i w odmienionej warstwie wokalnej. Jak wygląda efekt końcowy? Przekonajcie się sami!
Plejada gwiazd Polsatu nadała utworowi "Święta marzeń" wyjątkowy, pełen serdeczności charakter. W tegorocznym teledysku wystąpili: Paulina Sykut-Jeżyna, Tomasz Wolny, Ewa Wachowicz, Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży, Maciej Rock, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Ola Filipek, Olek Sikora, Rafał Maserak, Stefano Terrazzino, Ilona i Milena Krawczyńskie, Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Bożydar Iwanow, Jurek Mielewski, Łukasz "Juras" Jurkowski, Agnieszka Gozdyra, Patrycja Kazadi, Adam Zdrójkowski, Ewelina Ruckgaber, Aleksander Mackiewicz, Ela Romanowska i Wiesław Nowobilski.
Polsat ogłasza "Święta Marzeń". Nastrojowej piosence towarzyszy teledysk
Za reżyserię klipu odpowiada Grzegorz Mołda, za scenografię Paulina Szpila, a za zdjęcia Adam Piętkiewicz. Produkcję przygotował Zespół Autopromocji Antenowej i Oprawy Telewizji Polsat, natomiast postprodukcję zrealizował Xantus TV Sp. z o.o. Muzykę skomponował Rafał Kulczycki (Sirens), za produkcję muzyczną odpowiada Wojciech Psiuk (Sirens), zaś utorką tekstu jest Daria Druzgała.